В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту "А" российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает La Repubblica, а также РИА "Новости" со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.
Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишут РИА "Новости", судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле.
- 9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров "Еврохима" и Сибирской угольной энергетической компании.
- Ранее власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Во Франции таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину.
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