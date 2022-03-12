В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту "А" российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает La Repubblica, а также РИА "Новости" со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.

Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишут РИА "Новости", судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле.