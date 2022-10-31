Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Миллиардер Николай Сторонский отказался от гражданства России

Николай Сторонский

Генеральный директор британской финансовой технологической компании Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства "некоторое время назад". Об этом The Telegraph сообщил представитель Revolt. У Сторонского также есть британский паспорт.

Позиция Сторонского в отношении войны общеизвестна: "Война вызывает полное отвращение, и он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий",— сказали в Revolut.

Отказ от российского гражданства Сторонский объяснил тем, что его отец — генеральный директор АО "Газпром промгаз" — с октября находится под санкциями Украины. Однако, по данным Forbes, Сторонский отказался от российского гражданства ещё до введения санкций против его отца.

Финтех-стартап Revolut был основан в Лондоне в 2015 году Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В июле 2021 года стоимость компании оценивалась в 33 миллиарда долларов. Сторонский занимает 16-е место в рейтинге Forbes российских миллиардеров.

Николай Сторонский — четвертый бизнесмен из топа Forbes, который отказался от гражданства России после начала российского вторжения в Украину. Ранее в октябре от российского паспорта отказался основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер. Летом такой шаг совершил основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов: он получил паспорт Казахстана, в котором проживает уже много лет. В сентябре о выходе из российского гражданства сообщил бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян: он объяснил это решением вернуться в родную Армению, гражданином которой он является.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG