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Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Юрий Мильнер

Миллиардер Юрий Мильнер, входящий в число 15 богатейших людей России, отказался от российского гражданства. Об этом сообщает Forbes. Вместе с Мильнером из российского гражданства вышли и члены его семьи. У Мильнера есть гражданство Израиля, он проживает в США.

Это уже третий бизнесмен из списка Forbes, который в последние месяцы отказался от гражданства России. Летом такой шаг совершил основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов: он получил паспорт Казахстана, в котором проживает уже много лет. В сентябре о выходе из российского гражданства сообщил бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" Рубен Варданян: он объяснил это решением вернуться в родную Армению, гражданином которой он является.

Юрий Мильнер - основатель группы фондов DST Global. Его состояние оценивается в 7,3 млрд долларов.

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