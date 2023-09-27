Миллиардер Рубен Варданян задержан в Карабахе властями Азербайджана

Живущий в Нагорном Карабахе миллиардер Рубен Варданян задержан властями Азербайджана при попытке выезда из региона. Об этом сообщила его жена, источник российского агентства ТАСС и телеведущая Тина Канделаки.

"Моего друга арестовали азербайджанские военные", — написала Канделаки в телеграме. Его жена Вероника Зонабенд сообщила РБК, что он был "арестован и взят в плен" при попытке покинуть непризнанную республику с другими беженцами. Азербайджанские власти на момент публикации ситуацию не комментировали.

Варданян — родившийся в Ереване инвестиционный банкир, одна из ключевых фигур российского фондового рынка 90-х. Forbes оценивает его состояние в один миллиард долларов. В конце 2022 года он отказался от российского гражданства и переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, возглавив её правительство.

Баку требовал от него уехать. "Чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", — заявлял министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. В феврале Варданян был отправлен в отставку.

Варданян продолжал жить в крупнейшем городе Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди) и писал о блокаде региона азербайджанскии властями в социальных сетях. Последние его записи в соцсети Х сделаны на прошлой неделе.

На прошлой неделе источники нескольких армянских изданий утверждали, что Баку требует от карабахских властей ареста широкого списка государственных деятелей непризнанной республики, в том числе бывших членов правительства, официально эта информация не подтверждалась.

В сентябре азербайджанская армия начала вторжение в регион, не контролировавшийся властями Баку с конца 1980-х. Армянские власти непризнанной республики капитулировали и участвуют в переговорах о реинтеграции Карабаха в Азербайджан. Это сопровождается исходом населения, опасающегося этнических чисток.

Население Карабаха оценивалось в начале года приблизительно в 120 тысяч человек. Сообщается, что регион уже покинули до 30 тысяч армян (эта оценка официально не подтверждена). В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что Баку планирует переселить в регион более 150 тысяч азербайджанцев за три года.