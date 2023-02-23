Рубен Варданян снят с поста госминистра Нагорного Карабаха

Миллиардер Рубен Варданян, осенью прошлого года отказавшийся от российского гражданства, освобождён от должности государственного министра самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Он проработал на этой должности почти четыре месяца. Соответствующий указ опубликовал президент самопровозглашённой республики Араик Арутюнян, сообщает Радио Азатутюн.
Причины освобождения Варданяна от должности не указываются. "Чтобы не истощить сопротивление всех нас и государства во всех смыслах, я принял решение об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра." - прокомментировал своё решение Арутюнян.
Президент самопровозглашённой республики напомнил, что сам назначил Варданяна госминистром в ноябре прошлого года, однако, по его словам, ситуация тогда и сейчас сильно различаются. Арутюнян дал высокую оценку усилиям Варданяна в деле повышения международной осведомленности о Нагорном Карабахе и решении внутренних проблем во время блокады республики со стороны азербайджанских активистов, называющих себя экологами.
Арутюнян предложил генеральному прокурору самопровозглашённого Нагорного Карабаха Гургену Нерсисяну возглавить правительство.
На прошлой неделе в Мюнхене прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече присутствовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев заявил, что готов вести переговоры с армянским населением Карабаха, но при условии, если Рубен Варданян покинет регион.
- Российский Forbes называет Варданяна "одним из отцов российского фондового рынка". В 1991 году он вместе с американцем Петером Дерби создал брокера "Тройка Диалог", после продажи которого занимался управлением капиталами состоятельных людей и благотворительностью. В начале сентября 2022 года он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах.
- Азербайджанские власти и СМИ подвергали его резкой критике, обвиняя в том, что он препятствует армяно-азербайджанским договорённостей.
- Независимость Нагорно-Карабахской республики была провозглашена этническими армянами бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области (входила в состав Азербайджанской ССР) в начале 1990-х годов. В ходе войны с Азербайджаном непризнанная республика заняла часть территории соседних азербайджанских регионов. Ни одна страна мира её не признала. После войны осенью 2020 года значительная часть региона оказалась под контролем Азербайджана.
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