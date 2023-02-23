Рубен Варданян снят с поста госминистра Нагорного Карабаха

Миллиардер Рубен Варданян, осенью прошлого года отказавшийся от российского гражданства, освобождён от должности государственного министра самопровозглашённого Нагорного Карабаха. Он проработал на этой должности почти четыре месяца. Соответствующий указ опубликовал президент самопровозглашённой республики Араик Арутюнян, сообщает Радио Азатутюн.

Причины освобождения Варданяна от должности не указываются. "Чтобы не истощить сопротивление всех нас и государства во всех смыслах, я принял решение об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра." - прокомментировал своё решение Арутюнян.

Президент самопровозглашённой республики напомнил, что сам назначил Варданяна госминистром в ноябре прошлого года, однако, по его словам, ситуация тогда и сейчас сильно различаются. Арутюнян дал высокую оценку усилиям Варданяна в деле повышения международной осведомленности о Нагорном Карабахе и решении внутренних проблем во время блокады республики со стороны азербайджанских активистов, называющих себя экологами.

Арутюнян предложил генеральному прокурору самопровозглашённого Нагорного Карабаха Гургену Нерсисяну возглавить правительство.

На прошлой неделе в Мюнхене прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече присутствовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Алиев заявил, что готов вести переговоры с армянским населением Карабаха, но при условии, если Рубен Варданян покинет регион.