Мимо целей. Максим Блант - о стратегиях Путина

Российское правительство раскупоривает "кубышку". Деньги Фонда национального благосостояния пойдут на поддержку экономики и развитие инфраструктуры, причём начиная уже с этого года. "Мы долгое время его формировали, и сейчас пришло время для того, чтобы его задействовать, чтобы дать дополнительный импульс экономическому развитию. Договорились, что за четыре года, включая этот год, у нас более 1,5 трлн руб. средств ФНБ будет направлено на поддержку экономики", - заявляет министр финансов Антон Силуанов. По его словам, в первую очередь деньги пойдут на строительство железных и автомобильных дорог, поскольку создание новой инфраструктуры создает основу для развития экономики. Кроме того, средства юудут использованы на поддержку отдельных отраслей экономики.



Казалось бы, можно быть довольным. В последние годы я неоднократно критиковал российское правительство за излишнюю склонность к накоплению резервов, которая тормозила (о продолжает тормозить) и экономический рост, и инвестиционную активность, и реальные располагаемые доходы российских граждан. Однако между "начать тратить" и "перестать копить" дистанция огромного размера. О том, чтобы демонтировать систему концентрации ресурсов в руках государства, речи не идет ни в этом году, ни в следующем. Скорее наоборот: налоги с января 2022 года вырастут, причем существенно, министерство финансов надеется собирать за счёт этого дополнительно по 400 миллиардов рублей в год. И если посчитать, то получается, что в течение ближайших 4 лет правительство получит дополнительных доходов даже чуть больше, чем те полтора триллиона, которые будут потрачены из ФНБ за те же 4 года.



Разница вот в чём: решать, как тратить деньги и куда их инвестировать будут чиновники, исходя из своих представлений о "прекрасном". Будут реконструировать БАМ и Транссиб, строить новые города в Восточной Сибири и на Крайнем Севере. А заодно и поддерживать отрасли, которые они же (или их главный начальник) сочтут "прорывными". Проще говоря, уникальная для экономически значимых стран система, при которой государство собирает больше, чем тратит, и при этом умудряется наращивать государственный долг, никуда не денется.

Резервы концентрируются в руках государства не для того, чтобы с их помощью обеспечить прорыв на стратегических направлениях

Эффективность такой перераспределительной модели весьма сомнительна. О предпринимательской инициативе или появлении новых секторов, которые в обозримой перспективе смогут стать "локомотивом" мировой экономики, мечтать не приходится. Однако даже такая модель в России работает из рук вон плохо. Как бы парадоксально это ни звучало, но в стране победившей стабильности есть проблемы именно со стабильностью долгосрочных планов и стратегий. Владимир Путин пребывает у власти больше 20 лет, и за это время можно было реализовать всё, что угодно. Даже если учесть, что курс на усиление государства в экономике начался после разгрома ЮКОСа, времени всё равно было предостаточно. Вот только планы и цели за все эти годы столько раз менялись, что довести хоть что-то до конца не было шансов.



Напомню, что сначала Путин провозгласил: Россия станет энергетической сверхдержавой. Отлично! Особенно если приравнивать энергетику к экспорту углеводородов. Потребление энергии в мире год от года растет, и пока ни один прогноз не предусматривает перелома этой тенденции. За прошедшие годы в отрасли произошла не одна революция. Вот только совершали их европейские страны, Китай, Илон Маск, наконец, но никак не Россия. В энергетике и сейчас остается несколько проблем, которые ждут прорыва. Например, хранение и транспортировка энергии. Однако решение предложит явно не Россия, поскольку в "энергетическую сверхдержаву" Путин наигрался довольно быстро. Практически сразу после того, как "Роснефть" из захудалой компании с наименее перспективными месторождениями превратились в главного нефтяного гиганта страны.



К тому времени российский лидер уже увлекся новой“фишкой - нанотехнологиями. Создали специальную госкорпорацию, назначили главным эффективного менеджера Анатолия Чубайса, которого перебросили с забытой энергетики. Однако никакой концентрации сил и средств и тут не получилось. Хотя казалось бы, поле для деятельности гигантское - от производства чипов до возобновляемой энергетики. Лидерство сейчас там за другими странами, хотя у России было достаточно времени и ресурсов, чтобы побороться за успех. Но нанотехнологии затмила другая, еще более яркая звезда, звезда искусственного интеллекта.



На этом направлении, правда, всё обстоит несколько иначе. Развивают это направление контролируемый государством Сбербанк и частные технологические компании во главе с Яндексом. Так что тут в кои-то веки может получиться (и уже получается) что-то осмысленное. Государство тем временем озаботилось освоением восточных и северных территорий. Причём концепцию их развития пишет почему-то Русское географическое общество, а рассказывает о ней министр обороны, как бы дико это ни звучало.



Масштабы поставленных задач поражают. Однако, если исходить из опыта последних десятилетий, можно не сомневаться: и на достижении этой цели сконцентрироваться путинская команда окажется не в состоянии. Тем более, что никакой острой необходимости в том, чтобы создавать в Сибири условия для переселения туда граждан нет - демографическая ситуация к этому явно не располагает. Оценивать результаты, правда, будет сложно, поскольку сравнивать будет не с кем. Конкурентов в освоении Арктики и Дальнего Востока у России немного. Но есть в конце концов заявленные планы, которые содержат и желаемый конечный результат, который, скорее всего, не будет достигнут.



Да и не ради результата все затевается. Развитие страны для Путина, в лучшем случае, является второстепенной задачей. Главное - законсервировать режим и остаться у власти как можно дольше. Резервы концентрируются в руках государства вовсе не для того, чтобы потом с их помощью обеспечить прорыв на стратегических направлениях. Они нужны, чтобы подкармливать недовольных и покупать выборы. Поскольку одних только денег для обеспечения лояльности граждан мало - нужны ещё грандиозные цели - то система обновляет их с завидной регулярностью. Благо память у людей короткая.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"



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