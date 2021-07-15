На пороге хаоса. Максим Блант – о жертвах иммунитета



На 15 июля в Москве назначен “день Х”. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина к этому дню хотя бы одним компонентов вакцины должны быть привиты 60% сотрудников предприятий общепита, торговых точек, салонов красоты, фитнес-клубов, спа- и массажных салонов, банков, транспорта, ЖКХ и энергетики, театров, музеев, библиотек, МФЦ и организаций, подведомственных органам власти.



Роспотребнадзор получил право закрывать на срок до 90 дней или штрафовать на сумму до миллиона рублей не уложившиеся в норматив организации. Впрочем, московские власти настаивают именно на закрытии. За 5 дней до “дня Х” Сергей Собянин в эфире телеканала “Россия-1” заявил: “Не будет максимальной вакцинации – не будет нормальной работы. Первый удар как раз придется по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие”. Работодателям, правда, официально дали право отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые не привились, не имея на то медицинских противопоказаний.



Указ об обязательной вакцинации 60% сотрудников Собянин подписал 16 июня, так что у бизнеса на выполнение требований городских властей было меньше месяца. Уже на прошлой неделе стало очевидно, что уложиться в предписанные сроки большинство московских предприятий не в состоянии. В мэрию полетели письма от многочисленных бизнес-объединений и ассоциаций. Все они указывают на то, что привить требуемое количество сотрудников физически невозможно. В клиниках и стационарных пунктах вакцинации всё расписано на 3 недели вперед. В мобильных пунктах можно простоять на жаре 3–4 часа и уйти без прививки – препараты заканчиваются. К концу прошлой недели в Москве остался только “Спутник V”. 11 июля на сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" нет в наличии, запись на их получение остановлена. Мэрию просят либо сдвинуть сроки на месяц, либо опустить планку хотя бы до 40%.

В самой неприятной ситуации оказались предприятия, которые работают в тех сферах, где особенно высока доля трудовых мигрантов. По данным компании “МЕ-Консалтинг”, в сфере ЖКХ, а также среди таксистов и курьеров больше половины работников гастарбайтеры. Ещё три недели назад московские власти только обсуждали вопрос вакцинации иностранцев. 28 июня для них открылся прививочный пункт в Сахарове, а ещё через несколько дней – в торговом комплексе “Садовод” на МКАДе. Общая пропускная способность – 4000 человек в день. 7 июля добавился пункт на стадионе “Лужники”, это еще 15 000 человек в день. В Москве живет и работает около 2 миллионов иностранцев, и простая арифметика показывает: чтобы привить 60% от этого числа, потребуется как минимум полтора-два месяца. Кроме того, если с россиян денег за прививку не берут, то для трудовых мигрантов процедура платная. Работодателю вакцинация каждого работника без российского паспорта обходится в 1300 рублей.

Без дохода на неопределенное время остаётся около миллиона москвичей

Больше половины московских предприятий из перечисленных в указе Собянина сфер деятельности оказались не в состоянии выполнить предписанный норматив. Начинается этап проверок, причем не выборочных, а сплошных. Мэрия настроена решительно, так что образцово-показательных закрытий, думаю, осталось ждать недолго. У бизнеса единственный выход – отстранить от работы и отправить в неоплачиваемые отпуска тех, кто привиться не успел.



Последствия предсказать несложно. По самой скромной оценке, без дохода на неопределенное время остаётся около миллиона москвичей. Параллельно торговля, сфера услуг, общепит и индустрия развлечений на столь же неопределенный срок сталкивается с острой нехваткой рабочих рук. В отличие от полноценного локдауна, который подразумевает какие-никакие компенсации от государства и вообще считается форс-мажором, нынешняя ситуация целиком и полностью ложится на плечи бизнеса. Собянин, конечно, обещал вернуть первым 100 предприятиям, которые привьют 60% сотрудников, налог на доходы физических лиц за год. Но это лотерея, выиграть в которую смогут немногие.



Крупные компании именно из той сферы, которая сильнее всего страдает от вводимых государством ограничений, понесут новые убытки. Малый и средний бизнес уже стоит перед непростым выбором – длить агонию или закрыться добровольно. К сотням тысяч отстраненных добавится столько же, если не больше тех, кто потеряет работу из-за того, что предприятие, где они трудились, разорится.



Москва – далеко не единственный регион, где ввели обязательную вакцинацию. При этом столицу препаратами обеспечивают в первую очередь, но их всё равно не всегда хватает. Так что необъявленный полулокдаун безо всяких обязательств со стороны государства – это не только московская история.



Новый всплеск безработицы и лишение значительной части граждан средств к существованию окажется особенно болезненным для экономики. Всё это происходит после прошлогоднего падения реальных располагаемых доходов и в условиях потребительской инфляции, которая в июне побила пятилетний рекорд. В том же первом месяце лета россияне установили абсолютный рекорд по кредитам наличными, заняв у банков и микрофинансовых организация 622 миллиарда рублей. Причём занимали не от хорошей жизни и не для того, чтобы потреблять больше, поскольку параллельно домохозяйства впервые с начала года начали сокращать расходы. Так что деньги пошли на то, чтобы расплатиться со старыми долгами и поддержать привычный уровень расходов. Занимать же становится всё сложнее. Ставки по кредитам растут вслед за повышением ставки рефинансирования Банком России. Да и отказов все больше: ЦБ активно “закручивает гайки”, справедливо опасаясь, что если лопнет пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования, то последствия окажутся плачевными. Как результат, в России начало стремительно расти число банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. В первом полугодии их количество выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Жёсткая и бескомпромиссная позиция московских и других региональных властей уже к осени может вылиться в серьезные социальные проблемы. Альтернативой могла бы стать принятая на федеральном уровне программа поддержки бизнеса и населения. Но в правительстве пока повода тратить бюджетные деньги не видят. Российская экономика в целом растет. Да и как ей не расти, если цены на нефть чуть ли не в два раза выше прошлогодней среднегодовой стоимости барреля? Так что пока для правительства более актуально повышение налогов. Есть, конечно, надежда, что перед парламентскими выборами власти накидают ещё каких-нибудь разовых выплат. Но это только отложит надвигающийся кризис.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"



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