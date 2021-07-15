Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Право автора

На пороге хаоса. Максим Блант – о жертвах иммунитета


На 15 июля в Москве назначен “день Х”. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина к этому дню хотя бы одним компонентов вакцины должны быть привиты 60% сотрудников предприятий общепита, торговых точек, салонов красоты, фитнес-клубов, спа- и массажных салонов, банков, транспорта, ЖКХ и энергетики, театров, музеев, библиотек, МФЦ и организаций, подведомственных органам власти.


Роспотребнадзор получил право закрывать на срок до 90 дней или штрафовать на сумму до миллиона рублей не уложившиеся в норматив организации. Впрочем, московские власти настаивают именно на закрытии. За 5 дней до “дня Х” Сергей Собянин в эфире телеканала “Россия-1” заявил: “Не будет максимальной вакцинации – не будет нормальной работы. Первый удар как раз придется по предприятиям, которые включены в сферу обязательной вакцинации. Но если они сами не организуют и не хотят этого делать, то какой исход? Исход такой: локдаун, полное закрытие”. Работодателям, правда, официально дали право отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые не привились, не имея на то медицинских противопоказаний.

Указ об обязательной вакцинации 60% сотрудников Собянин подписал 16 июня, так что у бизнеса на выполнение требований городских властей было меньше месяца. Уже на прошлой неделе стало очевидно, что уложиться в предписанные сроки большинство московских предприятий не в состоянии. В мэрию полетели письма от многочисленных бизнес-объединений и ассоциаций. Все они указывают на то, что привить требуемое количество сотрудников физически невозможно. В клиниках и стационарных пунктах вакцинации всё расписано на 3 недели вперед. В мобильных пунктах можно простоять на жаре 3–4 часа и уйти без прививки – препараты заканчиваются. К концу прошлой недели в Москве остался только “Спутник V”. 11 июля на сайте мэра Москвы появилось сообщение о том, что вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" нет в наличии, запись на их получение остановлена. Мэрию просят либо сдвинуть сроки на месяц, либо опустить планку хотя бы до 40%.

В самой неприятной ситуации оказались предприятия, которые работают в тех сферах, где особенно высока доля трудовых мигрантов. По данным компании “МЕ-Консалтинг”, в сфере ЖКХ, а также среди таксистов и курьеров больше половины работников гастарбайтеры. Ещё три недели назад московские власти только обсуждали вопрос вакцинации иностранцев. 28 июня для них открылся прививочный пункт в Сахарове, а ещё через несколько дней – в торговом комплексе “Садовод” на МКАДе. Общая пропускная способность – 4000 человек в день. 7 июля добавился пункт на стадионе “Лужники”, это еще 15 000 человек в день. В Москве живет и работает около 2 миллионов иностранцев, и простая арифметика показывает: чтобы привить 60% от этого числа, потребуется как минимум полтора-два месяца. Кроме того, если с россиян денег за прививку не берут, то для трудовых мигрантов процедура платная. Работодателю вакцинация каждого работника без российского паспорта обходится в 1300 рублей.

Без дохода на неопределенное время остаётся около миллиона москвичей

Больше половины московских предприятий из перечисленных в указе Собянина сфер деятельности оказались не в состоянии выполнить предписанный норматив. Начинается этап проверок, причем не выборочных, а сплошных. Мэрия настроена решительно, так что образцово-показательных закрытий, думаю, осталось ждать недолго. У бизнеса единственный выход – отстранить от работы и отправить в неоплачиваемые отпуска тех, кто привиться не успел.

Последствия предсказать несложно. По самой скромной оценке, без дохода на неопределенное время остаётся около миллиона москвичей. Параллельно торговля, сфера услуг, общепит и индустрия развлечений на столь же неопределенный срок сталкивается с острой нехваткой рабочих рук. В отличие от полноценного локдауна, который подразумевает какие-никакие компенсации от государства и вообще считается форс-мажором, нынешняя ситуация целиком и полностью ложится на плечи бизнеса. Собянин, конечно, обещал вернуть первым 100 предприятиям, которые привьют 60% сотрудников, налог на доходы физических лиц за год. Но это лотерея, выиграть в которую смогут немногие.

Крупные компании именно из той сферы, которая сильнее всего страдает от вводимых государством ограничений, понесут новые убытки. Малый и средний бизнес уже стоит перед непростым выбором – длить агонию или закрыться добровольно. К сотням тысяч отстраненных добавится столько же, если не больше тех, кто потеряет работу из-за того, что предприятие, где они трудились, разорится.

Москва – далеко не единственный регион, где ввели обязательную вакцинацию. При этом столицу препаратами обеспечивают в первую очередь, но их всё равно не всегда хватает. Так что необъявленный полулокдаун безо всяких обязательств со стороны государства – это не только московская история.

Новый всплеск безработицы и лишение значительной части граждан средств к существованию окажется особенно болезненным для экономики. Всё это происходит после прошлогоднего падения реальных располагаемых доходов и в условиях потребительской инфляции, которая в июне побила пятилетний рекорд. В том же первом месяце лета россияне установили абсолютный рекорд по кредитам наличными, заняв у банков и микрофинансовых организация 622 миллиарда рублей. Причём занимали не от хорошей жизни и не для того, чтобы потреблять больше, поскольку параллельно домохозяйства впервые с начала года начали сокращать расходы. Так что деньги пошли на то, чтобы расплатиться со старыми долгами и поддержать привычный уровень расходов. Занимать же становится всё сложнее. Ставки по кредитам растут вслед за повышением ставки рефинансирования Банком России. Да и отказов все больше: ЦБ активно “закручивает гайки”, справедливо опасаясь, что если лопнет пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредитования, то последствия окажутся плачевными. Как результат, в России начало стремительно расти число банкротств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. В первом полугодии их количество выросло в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жёсткая и бескомпромиссная позиция московских и других региональных властей уже к осени может вылиться в серьезные социальные проблемы. Альтернативой могла бы стать принятая на федеральном уровне программа поддержки бизнеса и населения. Но в правительстве пока повода тратить бюджетные деньги не видят. Российская экономика в целом растет. Да и как ей не расти, если цены на нефть чуть ли не в два раза выше прошлогодней среднегодовой стоимости барреля? Так что пока для правительства более актуально повышение налогов. Есть, конечно, надежда, что перед парламентскими выборами власти накидают ещё каких-нибудь разовых выплат. Но это только отложит надвигающийся кризис.

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG