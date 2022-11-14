Минфин США ввёл санкции против семьи Сулеймана Керимова

Минфин США расширил санкции против России. Под ограничения попали 28 российских компаний и 14 физлиц. В списке – семья российского предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова и связанные с ним компании.

Санкции затронули супругу Керимова, двух дочерей и сына. Сам Керимов находится в ограничительном списке США с 2018 года.

Сын бизнесмена - 27-летний Саид Керимов был владельцем компании Wandle Holdings, через которую контролировал крупнейшую золотодобывающую компанию России "Полюс", напоминает "Коммерсантъ". В мае Керимов-младший передал 100% акций компании Фонду поддержки исламских организаций.

Под американские санкции также попали организации, зарегистрированные в Швейцарии, России, ОАЭ, на Виргинских островах и в Люксембурге, а также восемь воздушных судов.