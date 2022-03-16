Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России

Глава Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелен утвердил санкции в отношении более 200 российских физических и юридических лиц в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что санкционный список Швейцарии теперь полностью совпадает со списком Евросоюза. Под ограничения попали 197 физических лиц и 9 юридических лиц, среди них – олигархи и бизнесмены. Активы в Швейцарии, которые принадлежат лицам из списка, должны быть заморожены.
16 марта стало известно, что правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России, пишет ТАСС. Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в Испании в обмен на крупные инвестиции.
- 15 марта Евросоюз окончательно одобрил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на сделки с некоторыми российскими госкомпаниями, ограничения на импорт продукции из стали и железа, ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России, запрет на поставки в Россию предметов роскоши.
- Также был расширен список физических лиц, попавших под санкции: в него вошли российские миллиардеры Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Герман Хан, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Всего новые ограничения затрагивают 15 физических лиц и девять компаний.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.