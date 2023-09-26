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Минимум зимнего льда в Антарктиде уменьшился сразу на миллион км²

Пингвины на айсберге в Антарктиде

В 2023 году зимняя площадь морского льда в Антарктиде побила рекордный минимум, установленный в 1986 году, сразу на миллион квадратных километров.

В сентябре морские льды Антарктиды достигают максимальной площади – в среднем, 18,71 миллиона квадратных километров. 10 сентября этого года площадь морского льда достигла 16,96 миллиона квадратных километров, после чего начала снижаться, следует из инфографики Национального центра данных США по снегу и льду.

Исчезновение льдов учёные связывают с естественными природными явлениями, такими как Эль-Ниньо – повышение температуры экваториальных вод Тихого океана, последствия которых усугубляет антропогенное изменение климата. Масштабное таяние льдов может привести к серьёзным последствиям для мирового климата и уровня моря.

Из-за уменьшения морских льдов океанические волны накатывают на побережье Антарктиды, уменьшая его ледяной шельф. Таяние материковых льдов в свою очередь ведёт к повышению уровня океана, риску затопления прибрежных районов и разрушению жизни людей и животных.

  • Антарктида – один из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысячи лет, следует из исследований палеоэкологов.
  • Лето 2023 года стало самым жарким в истории наблюдений: температурные рекорды бились один за другим. Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана.

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