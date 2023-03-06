Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня

Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума с начала наблюдений. Это грозит таянием шельфовых ледников и, как следствие, повышением уровня мирового океана.

На конец февраля 2022 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды составляла 1,79 миллиона квадратных километров. Из-за таяния морского льда океанические волны накатывают на побережье материка, уменьшая его ледяной шельф. По данным учёных, сейчас для волн открыты уже две трети береговой линии – при среднем многолетнем значении около половины.

Таяние шельфовых ледников грозит повышением уровня мирового океана. Особые опасения у исследователей вызывает быстро тающий ледник Туэйтса. Уже сейчас он ежегодно сбрасывает в воду 50 миллиардов тонн льда. Если ледник растает полностью, уровень океана повысится более чем на полметра. В течение нескольких веков это маловероятно, считают учёные, но ледник очень быстро реагирует на глобальное потепление.

Антарктида является одним из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет.