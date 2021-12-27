Министерство обороны отказалось убирать барельеф Сталина

Министерство обороны России отказалось убирать барельеф Иосифа Сталина с Дома офицеров в Екатеринбурге. Ведомство считает, что это будет нарушением закона. Об этом сообщает издание "It's my city" со ссылкой на активиста Дмитрия Калинина, который получил ответ от Минобороны.

Ведомство назвало установку барельефа одним из этапов по восстановлению исторического облика здания Дома офицеров. Минобороны считает, что если убрать изображение Сталина, то это нарушит федеральный закон "об объектах культурного наследия".

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщает, что ведомство не направляло заявки на установку барельефа и не получало разрешение на ремонт здания. Соответственно Минобороны вернуло изображение Сталина без разрешения властей.

Об установке барельефа Иосифа Сталина на Дом офицеров в Екатеринбурге стало известно 13 декабря. Часть жителей города выступила против этого. 25 декабря в Екатеринбурге прошёл митинг с требованием убрать барельеф Сталина. На акцию протеста вышло несколько десятков человек.

Ранее Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров похвалил Иосифа Сталина за вклад в развитие отрасли при СССР. Он назвал его "великим политическим и государственным деятелем".

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. По оценкам "Мемориала" (включён в реестр иностранных агентов), в результате сталинских репрессий погибли или непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей страны.