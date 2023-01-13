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Министерство обороны России объявило о взятии Соледара

Соледар

Министерство обороны России заявило о взятии города Соледар в Донецкой области Украины. По утверждению ведомства, город был взят под контроль вечером 12 января. Украинская сторона пока официально не подтверждала потерю города, за который в последние дни велись бои.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что Соледар - город с довоенным населением около 10 тысяч человек - "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении". Российское Минобороны утверждает, что взятие Соледара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут (в сообщении Минобороны использовано его советское название - Артёмовск), за который уже несколько месяцев идут бои.

Российское Минобороны также утверждает, что в ходе боёв "подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали сходу позиции противника, заняв господствующие высоты и блокировали город с северной и южной сторон". Упоминается также о действиях авиации и артиллерии. В сообщении нет ни одного упоминания об участии в боях отрядов "ЧВК Вагнера". При этом основатель этого формирования Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Соледар участвовали только бойцы "Вагнера". По утверждениям Пригожина, город был взят ещё 11 января.

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