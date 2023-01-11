Пригожин заявил о взятии Соледара, генштаб ВСУ это отрицает

Генштаб Вооружённых сил Украины в вечерней сводке за 11 января сообщает о продолжении боёв за город Соледар, о взятии которого под контроль заявляли представители России. Противник, как сказано в сводке, "пытается взять под контроль город Соледар и пути снабжения наших подразделений, несет большие потери, бои продолжаются".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сказал, что российские "пропагандисты" распространяют сообщения о взятии города, "чтобы поддерживать мобилизацию и давать надежду тем, кто за агрессию". "Но бои продолжаются. Донецкое направление держится", - заявил Зеленский.

Глава российского вооружённого формирования "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин вечером 11 января заявил, что Соледар полностью под контролем его бойцов. "Хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", - говорится в сообщении, распространённом от имени Пригожина его пресс-службой. По словам главы "ЧВК Вагнера", в боях были убиты якобы 500 украинских военных, некоторые сдались в плен.

Накануне в соцсетях были распространены фото и видео Пригожина на одной из соляных шахт, расположенных в городе. Близкий к Владимиру Путину предприниматель утверждает, что Соледар штурмовали исключительно бойцы "ЧВК Вагнера". Минобороны России, между тем, в утренней сводке заявляло, что город блокировали десантники российской армии.

В условиях боевых действий оперативно проверить соответствие действительности утверждений сторон не представляется возможным.

Телекомания CNN в среду показала сюжет, снятый на подступах к Соледару. Украинские военные, с которыми общались журналисты, отрицают, что город потерян, однако называют ситуацию там очень сложной. Один из собеседников CNN признаёт, что российские войска пытаются окружить остающиеся в городе украинские части.

В случае, если город будет взят, он станет первым относительно крупным населённым пунктом, перешедшим под контроль России, после взятия Лисичанска летом прошлого года. Многие военные аналитики отмечают, что сам по себе Соледар не имеет стратегического значения, однако его взятие может облегчить для российских войск борьбу за более крупный соседний город - Бахмут. О прорыве украинского фронта в любом случае речь не идёт, поскольку в Донецкой области есть ещё одна мощная линия обороны к востоку от городов Славянск и Краматорск.