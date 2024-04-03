Министр обороны Франции поговорил по телефону с Шойгу

Министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню 3 апреля поговорил по телефону с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщили французские СМИ и международные агентства, комментария российского Минобороны пока нет.

Как говорится в заявлении французского министерства, Лекорню от имени Франции выразил солидарность с жертвами теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" 22 марта, в результате которого погибли не менее 144 человек.

Сообщается, что Лекорню заявил о готовности Франции бороться с терроризмом и усилить взаимодействие с Россией с целью наиболее эффективного противостояния этой угрозе. При этом французский министр сказал, что у Парижа нет никакой информации, которая указывала бы на связь теракта с Украиной, и призвал российские власти прекратить использовать теракт в "Крокусе" для обвинений против Украины.

В сообщении также отмечается, что стороны обсудили войну в Украине, причём Лекорню сказал, что Франция осуждает российское вторжение и продолжит поддерживать Киев.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Это первый прямой разговор министров с октября 2022 года, когда Шойгу звонил министрам обороны стран Запада с утверждением, что Украина якобы хочет взорвать так называемую грязную ядерную бомбу (доказательств таких намерений Россия с тех пор не представила).

Президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце не исключил отправки в Украину военнослужащих западных стран, что вызвало резкую реакцию Москвы, а также несогласие ряда партнёров Франции по НАТО. Макрон пояснил, что речь не идёт о каких-либо конкретных планах, а также об участии военных непосредственно в боевых действиях. Однако он продолжает настаивать, что исключать отправку военных, в том числе французских, в Украину не следует, чтобы создать для России ситуацию "стратегической неопределённости".

Признанная террористической организация "Исламское государство", ранее совершавшая теракты и во Франции, заявила о том, что она устроила нападение на "Крокус Сити Холл". Задержаны предполагаемые участники нападения, уроженцы Таджикистана. Представители российских властей утверждают, не предоставляя доказательств, что к теракту могла быть причастна Украина. Киев и его союзники это категорически отвергают.