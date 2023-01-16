Министр обороны ФРГ подала прошение об отставке

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт запросила у канцлера Олафа Шольца разрешение оставить свой пост в германском кабинете министров. Об этом сообщило в понедельник агентство dpa.

В своем прошении Ламбрехт, представляющая Социал-демократическую партию Германии, отметила, что "фокусирование СМИ на её личности в течение нескольких месяцев почти не допускает разумного медийного освещения деятельности бундесвера и дискуссии об этом".

О возможной отставке Ламбрехт германские СМИ пишут уже в течение нескольких дней. Её сегодняшнее прошение и заявление не было неожиданностью.

На протяжении своего пребывания на посту министра обороны Ламбрехт неоднократно подвергалась жёсткой критике. Прежде всего ей вменялось в вину промедление с поставками оружия Украине, недостаточные усилия по оснащению бундесвера и отсутствие необходимых предметных знаний. Немецкая пресса критиковала также личные просчёты Ламбрехт, которая брала своего сына в официальную поездку на вертолёте бундесвера, а после вступления на пост первым делом ушла в длительный отпуск вместо ознакомления с делами министерства обороны.

Последним грубым просчётом, по мнению большинства комментаторов, было личное видео Ламбрехт, которое она поместила в новогоднюю ночь в своём аккаунте в инстаграме. Министр обороны стояла на одной из улиц восточного Берлина на фоне фейерверка, который почти заглушал ее слова. Особое возмущение вызвала фраза Ламбрехт о том, что во время поездок в Украину после начала войны она познакомилась со многими интересными людьми. После этого из рядов оппозиции бундестага и партнеров СДПГ по правительственной коалиции прозвучали отчётливые призывы к отставке.

Кто сменит Ламбрехт на посту министра обороны, пока не известно. Возможными кандидатами считаются председатель Социал-демократической партии Ларс Клингбайль, министр труда Хубертус Хайль, глава администрации канцлера Вольфганг Шмидт и уполномоченная по вопросам обороны Ева Хёгль. По правилам занятия постов в правительстве ФРГ действует паритет партий правительственной коалиции, поэтому министром обороны может стать только член СДПГ. Для соблюдения гендерного равенства в кабинете министров этот пост должна занять женщина, однако в условиях агрессии России против Украины и особой роли Германии в рамках НАТО звучат призывы обойти этот принцип.