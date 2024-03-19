Министр обороны США: "Свободный мир не допустит поражения Украины"

Министр обороны США Ллойд Остин заверил Украину в том, что Вашингтон и его союзники не допустят её поражения в войне с Россией - насмотря на то, что Конгресс США пока не утвердил военную помощь Киеву на нынешний год.

Остин выступил на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в котором принимают участие представители более 50 стран. Такие совещания известны как "Рамштайнский формат" - по названию американской базы в Германии, где они как правило проходят. Нынешнее заседание также прошло в Рамштайне.

"США не допустят поражения Украины. Коалиция не допустит поражения Украины, и свободный мир не допустит поражения Украины", - приводит слова Остина "Голос Америки".

Это первая международная поездка Остина после того, как 1 января он был госпитализирован из-за осложнений после операции по лечению рака простаты в конце декабря.

Глава Пентагона отметил, что "украинские войска оказались в трудных условиях и ведут тяжёлые бои". Не названный по имени представитель американского военного ведомства перед встречей сказал журналистам, что, по оценке США, "Украина сильно уступает в огневой мощи на поле боя", - в том числе из-за поставок в Россию боеприпасов из Ирана и Северной Кореи.

Выступая на пресс-конференции после совещания, Остин не скрывал своей обеспокоенности ситуацией на фронте. "Выживание Украины под угрозой, как и безопасность Америки", - сказал он, добавив, что убеждён, что США продолжат помогать Киеву. "Для Украины это вопрос выживания и суверентета, для США - вопрос чести и безопасности", заявил он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после совещания в Рамштайне написал в фейсбуке, что в ближайшее время партнёры выделят Украине новые пакеты помощи, которые будут включать в себя артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для систем ПВО.