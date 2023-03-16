Министр обороны США: у Украины "нет лишнего времени"

"У Украины нет лишнего времени", и страны, которые поддерживают её в войне с Россией, должны "быстро и полностью" выполнить свои обещания относительно поставок оружия. Об этом заявил м​инистр обороны США Ллойд Остин вечером в среду после прошедшего в режиме он-лайн заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайнский формат). Слова министра приводит издание Politico.

Остин подчеркнул, что речь идёт о как можно более быстрой доставке в Украину бронетехники из стран запада и "обеспечении того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимую им для использования этих новых систем".

"Сейчас Украине будут предоставлены БМП, а также танки, которые скоро будут на боевых позициях Украины. Благодаря обучению украинских солдат, мы увидим успешные операции на поле боя", – сказал глава Пентагона.

При этом, как пишет Politico, с приближением весны американские официальные лица все больше обеспокоены тем, что в Украине уменьшаются запасы боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также потерями в рядах опытных солдат и офицеров. В понедельник Washington Post со ссылкой на источники писала о том, что в США обеспокоены перспективами возможного весеннего наступления Украины в связи с, как утверждалось, неготовностью многих подразделений, ослабленных последними боями.

Politico приводит оценки официальных лиц США, согласно которым за год войны могли погибнуть до 100 тысяч украинских военных. Ранее представители стран НАТО уже называли подобные цифры, отмечая, что потери России сопоставимы или выше. Обе стороны конфликта или вовсе не приводят данные о потерях, или называют значительно меньшие цифры.

Также, как пишет Politico, за закрытыми дверями американские официальные лица требуют от Киева экономить артиллерийские боеприпасы и вести более прицельный огонь.

При этом Politico отмечает, что американские официальные лица сейчас сосредоточены на помощи Украине в подготовке к весеннему наступлению. Оно может, по оценке издания, начаться в мае. Именно для участия в этом наступлении в Украину должны быть доставлены сотни единиц бронетехники, включая и инженерную технику для организации переправ.

Пакеты американской помощи "в течение последних четырех-пяти месяцев были направлены на то, что нужно Украине для этого контрнаступления", – сказал один из источников в администрации.

"Мы прилагаем значительные усилия для укрепления украинской армии с точки зрения оснащения, боеприпасов и тренировок в разных странах, чтобы дать возможность Украине защитить себя... и реализовывать различные варианты действий в будущем, чтобы достичь своих целей и довести эту войну до успешного завершения", – сказал глава комитета начальников штабов Марк Милли. В Вашингтоне подчёркивают, что решение о наступлении будет принимать украинский президент Владимир Зеленский. По словам Остина, союзники Украины способствуют тому, чтобы она накопила военную мощь до уровня, который позволил бы "изменить динамику на поле боя".

Как пишет издание, Киев еще не определился со стратегией наступления, но у него есть, по сути, два варианта: форсировать Днепр и продвигаться на юг от Херсона к Крыму или, как сказано в тексте, "двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезав российский сухопутный мост" - по всей видимости, здесь имеется в виду удар из Запорожской области в направлении Азовского моря, чтобы отрезать российские силы в Крыму и к северу от него. При этом второй вариант более вероятен, говорят чиновники.

В течение зимней кампании основные боевые действия велись в Донецкой области вокруг города Бахмут. В боях, по имеющимся данным, обе стороны несут большие потери. Россия добилась ряда тактических успехов, но всё ещё не взяла Бахмут.