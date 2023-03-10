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Аксёнов заявил о "нестандартной" линии обороны в Крыму

Российские окопы на крымском побережье во время полномасштабного вторжения России в Украину, 15 декабря 2022 года.

Глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В интервью РИА "Новости" Аксёнов, не приводя конкретных подробностей, сказал, что фортификация идёт "по плану" и при этом "нестандартно" и "асимметрично".

Необходимость строительства защитных линий в Крыму, который находится сейчас на большом расстоянии от линии фронта, Аксёнов объяснил словами "бережёного бог бережёт" и "хочешь мира - готовься к войне". Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.

Ранее сообщалось о вербовке рабочих в Крыму для строительства окопов, а также отправке на полуостров рабочих из различных российских регионов.

В Кремле ранее отрицали, что в Крыму возводятся оборонительные сооружения. В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "безопасность Крыма обеспечена надёжно". Между тем украинская разведка и местные жители неоднократно заявляли о том, что на севере и на северо-западе аннексированного полуострова российские военные занимаются строительством инженерных укреплений. Впоследствии это подтвердил Аксёнов, сказав, что президент России Владимир Путин согласился с планом.

  • Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым - ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. Власти Украины официально не исключают и возможности наступления на сам Крым. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что полуостров может быть освобождён в нынешнем году.
  • Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию La Stampa заявил, что Украина может начать наступление в течение ближайших двух месяцев. "Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте", - сказал он.
  • 18 марта исполнится девять лет со дня аннексии Россией Крыма, не признанной подавляющим большинством стран мира.

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