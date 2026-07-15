Министр обороны Украины Фёдоров подвёл итоги своей деятельности

Министр Украины Михаил Фёдоров вечером 15 июля де-факто подтвердил сообщения о своей отставке, подведя в соцсетях итоги своей деятельности на посту министра.

"Это была большая часть - служить украинскому народу на посту министра обороны", - написал Фёдоров. Среди перечисленных им достижений его команды - отключение Starlink для российских военных. Фёдоров напрямую обратился к главе SpaceX Илону Маску, указав на нелегальное использование россиянами спутниковой связи Starlink, и компания приняла меры, которые, по свидетельствам как украинских, так и российских комментаторов, существенно осложнили доступ российских военных к этой технологии, что усилило Украину прежде всего в сфере использования БПЛА.

Фёдоров также отметил закупку дронов для ударов на средние и большие расстояния, а также так называемый "логистический локдаун" - операцию, в рамках которой украинским военным удалось серьёзно нарушить логистику аннексированного Крыма. Фёдоров отметил и неудачи: "Необходимо было ещё более решительно увольнять людей, которые мешали изменениям", - написал он. Он не коснулся того, какой пост мог бы занять после отставки.

Ранее украинские СМИ писали о конфликте между Фёдоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, отмечая, что именно он мог привести к решению об отставке министра.

Источники "Украинской правды" утверждают, что президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" подтвердил, что причиной отставки Фёдорова стал его конфликт с Сырским. На пост министра обороны, как утверждается, будет внесена кандидатура главы МВД Игоря Клименко. Фёдоров при этом, как утверждается, "остаётся в команде президента" и получит новую должность.

Михаил Фёдоров получил известность как предприниматель в сфере IT, руководил цифровым направлением в предвыборном штабе Зеленского, затем стал вице-премьером правительства, ответственным за цифровую трансформацию и инновации. Министерство обороны возглавил в январе 2026 года.

12 июля Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко и всего её кабинета. Новым премьер-министром, вероятнее всего, станет Сергей Корецкий. Персональный состав кабинета пока не объявлен.