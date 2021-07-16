Министр юстиции Франции обвинён в злоупотреблении полномочиями

Министр юстиции Франции, в прошло известный адвокат, Эрик Дюпон-Моретти в пятницу, 16 июля, был официально обвинён в злоупотреблении служебным положением. В рамках уголовного дела ему вменяется попытка расквитаться с некоторыми судебными следователями, с которыми он вступал в конфликты, когда работал адвокатом.



Дюпон-Моретти возглавил министерство юстиции в прошлом году. В предшествовавшие годы он стал широко известен, участвуя в качестве адвоката в процессах по громким уголовным делам. Назначение адвоката на министерский пост вызвало недовольство судейского корпуса Франции. Международное французское радио и телеканал France-24 сообщают, что профсоюз судей Франции (USM) воспринял это назначение как "объявление войны".



Подозрения в отношении Эрика Дюпона-Моретти касаются двух эпизодов.

Первый заключается в том, что в прошлом году Дюпон-Моретти приказал начать административное расследование в отношении троих следователей Национальной финансовой прокуратуры (PNF), которые проверяли биллинг его телефона. В публикаии говорится, что тогда прокуратура проверяла биллинги звонков многих адвокатов - в связи с поиском информатора, работавшего на бывшего президента Николя Саркози. (1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к году тюрьмы и двум годам условно по делу о коррупции, злоупотреблении влиянием и причастности к нарушению тайны следствия.)

Второй эпизод связан с административным преследованием бывшего судебного следователя Эдуара Левро. Тот в свое время предъявил обвинения подзащитному нынешнего главы минюста. Дюпон-Моретти критиковал методы работы следователя.

Французская пресса отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон накануне поддержал право министра юстиции на презумпцию невиновности. Макрон также подчеркнул, что как гарант независимости системы юстиции, он не комментирует ее решения.

Агентство France-Presse в связи с этим отмечает, что в минувший вторник на заседании совета министров Макрон "долго высказывался в защиту" министра юстиции. Глава правительства Франции Жан Кастекс тем временем заявил о "полном доверии" Дюпону-Моретти. Премьер попросил главу минюста продолжить реформированию и укрепление средств, предоставленных государственной службе юстиции". Об этом сообщалось в коммюнике, опубликованном на сайте офиса премьер-министра.