Министра юстиции Украины отстранили в связи с расследованием НАБУ

Правительство Украины приняло решение отстранить от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, имя которого фигурирует в вызвавшем большой резонанс расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в сфере энергетики.

Галущенко ранее занимал должность министра энергетики. Сам он сказал, что "отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий" и отметил, что будет "защищать себя в юридической плоскости". Обязанности министра будет исполнять замминистра по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

10 ноября НАБУ провела в рамках уголовного дела обыски у Галущенко и ещё нескольких лиц. Расследование связано с предполагаемой коррупцией в корпорации "Энергоатом". Накануне правительство прекратило полномочия её наблюдательного совета.

Официально обвинения Галущенко не предъявлены, подозреваемыми числятся семь человек, сообщила накануне Украинская служба Радио Свобода. Среди них экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк (в обнародованных НАБУ аудиозаписях разговоров он фигурирует как "Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор") и ещё четыре сотрудника организации. В списке также бизнесмен, сооснователь студии "Квартал-95" Тимур Миндич ("Карлсон"), который, как сообщается, покинул Украину.

Расследование вызвало большой резонанс, поскольку Миндича ряд СМИ называл человеком, близким к президенту Владимиру Зеленскому. Сам президент упомянул о расследовании в своём выступлении 10 ноября, отметив, что наказание для тех, чья вина будет доказана, должно быть "неотвратимым".