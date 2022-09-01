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Министры финансов G7 обсудят потолок цены на российскую нефть

Иллюстративное фото

Министры финансов группы семи ведущих экономик мира (G7) обсудят в пятницу 2 сентября предложенное администрацией США ограничение цены на российскую нефть.

"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам Путина, что приведет не только к их падению, но и к снижению мировых цен на энергоносители", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам .

Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить "потолок" цены на российскую нефть, а также возможное блокирование её транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите "Группы семи" в Германии в июне.

После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, что привело к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.

В июле Международное энергетическое агентство сообщило, что несмотря на то, что экспорт российской нефти опустился до самого низкого уровня с августа прошлого года, экспортная выручка Москвы из-за роста цен в июне увеличилась на 700 миллионов долларов из-за роста цен, что на 40 процентов выше среднего показателя за 2021 год.

По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.

Западные лидеры предложили решить эту проблему с помощью ограничения цены на российскую нефть, которую имеют право платить нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры. Однако пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают об угрозе глобального энергетического кризиса.

Россия ранее заявляла, что в случае установления "потолка цен" на российскую нефть полностью прекратит её поставки.

В группу семи входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Многие страны ввели санкции против России после ее вторжения в Украину, но ключевые потребители российской нефти - Китай и Индия - увеличили импорт из России до рекордных уровней, добившись скидки.

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