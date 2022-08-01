Страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России

Страны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти и разрешили некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса. Об этом пишет The Financial Times.

Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который был согласован в конце мая. Власти Великобритании тогда заявляли, что присоединились к запрету - в британской юрисдикции находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок.

Представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывали, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов.

Брюссель ввёл ограничения, а Лондон пока этого не сделал, пишет газета. По состоянию на конец июля, отмечает издание, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, который вступит в силу после 31 декабря 2022 года.

Евросоюз, сославшись на опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, в конце июля также внёс в свои санкции по страхованию судов ряд исключений, которые позволяют европейским компаниям заключать контракты, для транспортировки российской нефти в страны, не входящие в ЕС.

Представители администрации США сообщили изданию, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на неё.

В Москве заявляли, что в ответ полностью прекратят поставки нефти на мировой рынок, что приведет к резком росту цен.