Министры обороны США и ФРГ обсудили "Пэтриоты" для Украины

Главы оборонных ведомств США и Германии Пит Хегсет и Борис Писториус на встрече в Вашингтоне 14 июля обсудили в том числе возможные поставки американского оружия Украине через посредство Германии - в контексте сделанного в тот же день заявления президента США Дональда Трампа о готовности продавать европейским союзникам большие партии оружия для последующей передачи Украине.

Писториус подтвердил, что речь шла в том числе о поставках систем противовоздушной обороны "Пэтриот". По словам министра обороны ФРГ Писториуса, Вашингтон и Берлин могут принять решение по этому вопросу уже "в течение нескольких дней или недель". Германия, как сообщается, предложила купить "Пэтриоты" и поставить их в Украину. По словам Писториуса, переговоры продолжатся на рабочем уровне для окончательного согласования деталей, включая количество пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение. Сам Писториус сказал, что они с Хегсетом договорились хранить молчание относительно количества передаваемого оружия. По информации Bloomberg, речь может идти о двух комплексах "Пэтриот", каждый из которых имеет от 4 до 8 пусковых установок. О переговорах об их покупке агентство писало ещё в начале июля, до заявления Трампа.

Первая единица "Пэтриот", по словам Писториуса, может быть отправлена в Украину в течение нескольких месяцев.

Президент США накануне говорил о том, что в поставках систем ПВО Украине могут принять участие и другие страны. Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал две из них - Германию и Норвегию.

Ранее Германия уже передала Украине три установки "Пэтриот". Зеленский в последнее время делал акцент на поставках именно этих систем ПВО.

Писториус также сообщил, что обсуждался вопрос и о поставках Германии американских ракет среднего радиуса действия "Тайфун". Он уточнил, что они не будут передаваться Украине.