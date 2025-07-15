Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским спросил у него, почему Киев не нанесёт удар по Москве. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает газета The Washington Post. В разговоре Трамп сказал, что Украина должна оказать давление на Путина ударом не только по Москве, но и по Санкт-Петербургу утверждает издание.

Как утверждается в публикации, Зеленский ответил, что для удара по Москве США должны предоставить Украине соответствующее оружие. Трамп, говорится в материале, рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет "Томагавк". Кроме того, он мог разрешить наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России — их радиус действия составляет около 300 километров.

В Белом доме после этой публикации в СМИ заявили, что слова Трампа были вырваны из контекста. "Президент Трамп просто задал вопрос, а не побуждал к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - заявила CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ракеты "Томагавк" способны достичь Москвы и Петербурга с территории Украины. Утверждается, что тема обсуждалась ещё на прошлой неделе. Ранее о готовности Вашингтона поставить ракеты дальнего радиуса действия писало со ссылкой на источники издание Axios.

Поставка "Томагавков" Киеву пока не анонсировалась. По данным Washington Post, это решение было отложено. Трамп может вернуться к нему позднее. Белый дом эту информацию не комментировал.

Украина неоднократно наносила удары по Москве и Ленинградской области дальними беспилотниками. Однако крылатые ракеты несут больший объём взрывчатки, точнее дронов и их сложнее перехватить. Москва неоднократно заявляла, что поставки дальнобойного вооружения приведёт к новой эскалации конфликта. Однако Россия использует аналогичные "Томагавкам" крылатые ракеты для ударов по Украине с первого дня вторжения 2022 года.

В понедельник Дональд Трамп впервые с начала второго президентского срока анонсировал поставки новых партий вооружений Украине, не одобренных администрацией его предшественника Джо Байдена. Президент США потребовал от Москвы заключить перемирие с Украиной до конца лета под угрозой санкций против покупателей российских энергоресурсов (основной экспорт Россия сейчас ведёт в Китай, Индию и Словакию).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post, заявил, что сейчас публикуется много недостоверной информации. Говоря о публичных заявлениях Трампа относительно 50 дней на заключение мирного соглашения и поставок оружия Украине, Песков назвал их "весьма серьёзными". Представитель Кремля добавил, что некоторые слова американского президента были адресованы лично Владимиру Путину - Трамп говорил, что "недоволен им". "Если и когда президент Путин посчитает необходимым, он это обязательно прокомментирует", - сказал Песков, отметив, что нужно время для анализа.