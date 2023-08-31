Минкульт: "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают традиционным ценностям РФ

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер", собравшие более двух миллиардов долларов в мировом прокате, не соответствуют "традиционным духовно-нравственным ценностям" России. Так считает российский Минкульт.

Кроме того, "российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами", отметило ведомство. Также, по мнению Минкульта, сокращение числа голливудских фильмов стимулирует российских режиссёров снимать больше кино и сериалов, "что способствует развитию отечественной кинематографии".

Всё это Минкульт изложил в ответе на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова, который предлагал провести "эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран".

Ведомство отметило, что введение принудительного лицензирования противоречит российскому законодательству об интеллектуальной собственности и может привести к негативным последствиям для всех креативных индустрий.

Ранее аналогичную позицию занял российский Фонд кино. Он выступил против легализации проката зарубежных блокбастеров в России без согласия правообладателей. По мнению организации, это несёт репутационные риски и может обеспечить доступ в страну контента, противоречащего духовно-нравственным ценностям России.