"Привет, средневековье". Блогеры о традиционных и токсичных ценностях

24 января 2022 года Министерство Культуры Российской Федерации вынесло на обсуждение граждан проект указа президента РФ, призванного покончить с навязыванием россиянам вредоносных западных ценностей и навязать им вместо них свои, традиционные. В тексте проекта указа перечисляются эти ценности и угрозы:

К числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

[...]

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведёт к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (далее – деструктивной идеологии), включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, продолжения рода, созидательного труда, позитивного вклада России ‎в мировую историю и культуру.

Проект был опубликован для обсуждения и его действительно начали активно обсуждать.

Ксения Болецкая

Минкульт вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о традиционных ценностях и угрозах для них.

Там много чего можно сказать, но элементарно, кхм, смущают просто формальные внутренние противоречия в документе.

Сначала указана традиционная ценность - "свободы и права человека", а потом ниже - "коллективизм". Вместе оно не работает - история России это прекрасно доказывает.

Ну и как одна из опасностей для традиционных ценностей указано: "реформы в области науки, проводимые без учета традиций".

Мне казалось, это какое-то элементарное знание, что наука построена на открытиях, новациях, экспериментах, то есть полной противоположности традиционным ценностям. Если научное знание начинает постоянно оглядываться на "традиции", это приводит к его полной импотенции. Опять же многие века в истории это прекрасно показывают. Привет, Средневековье - не, как-то сильно не хочется, давайте не будем.

Илья Вайцман

Судя по проекту, подготовленному "министерством культуры", который направлен на "сохранение и укрепление традиционных ценностей", идеальной личностью в России считается существо, личности как таковой не имеющее.

Целью "государственной политики" является безликий "винтик", не задумываясь марширующий строем куда прикажут, безропотно подыхающий по приказу и в интересах хозяев, без претензий жрущий что дают и изо всех сил размножающийся, для увеличения числа винтиков. Других качеств "идеальному россиянину" иметь не положено. Чувство собственного достоинства, независимость личности, желание лучшей жизни для себя и своих детей, права человека (включая право на жизнь, кстати) и прочее такое - это все теперь "чуждые западные ценности".

Иван Филиппов

Нахожусь под большим впечатлением от «проекта постановления правительства о традиционных ценностях и угрозах для них». Исходя из этого документа, есть враги, преимущественно иностранные, которые ценностям нашим и культуре угрожают и хотят её уничтожить. А значит культуру нужно срочно от врагов защитить… Так вот это безумие.⠀

Мысль о том, что русская культура немощна и нуждается в защите от кого бы то ни было - оскорбительна. То есть нам, с нашими итальянскими зодчими, которые строили Кремль, итальянскими архитекторами, которые много чего еще строили, шотландскими адмиралами, французскими генералами, немецкими царицами - вот нам с этим историческим багажом нужно вестернизации опасаться? Зачем? Весь XIX век большая часть русской аристократии или не говорила на родном языке, или говорила так себе. Помешало ли это кому-то из великих русских писателей? «Татьяна русский плохо знала» и писала Онегину на привычном ей французском. И чего?

Века существования русской культуры убедительно доказали, что она сама со всеми вызовами времени справится, а считать иначе может только человек, совсем не знающий истории своей страны.

[...]

Человечество живет давно, институты брака и семьи, национальные культуры тоже существуют давно. И ничего им, кроме двоечников и жуликов, не угрожает. Отстаньте, пожалуйста.

Аббас Галлямов

Минкульт предлагает утвердить указом президента список «традиционных духовно-нравственных ценностей», подлежащих государственной защите. Там «патриотизм», «гражданственность», «служение Отечеству», «высокие нравственные идеалы», «приоритет духовного над материальным» и так далее. Всё это власти предлагают сейчас для общественного обсуждения. Наверное при этом радостно потирают руки: вот, дескать, как лихо мы повесткой управляем.

На самом деле единственным следствием обсуждения этой инициативы станет ощущение, что власти в стране страдают ерундой. Очевидно ведь, что сами они никакими из перечисленных качеств не обладают, значит обсуждать они пытаются какую-то фикцию: «Что-то там сами выдумали и теперь хотят, чтобы люди всерьёз этот бред восприняли. Ага, щас!»

А ещё люди по поводу «приоритета духовного над материальным» разозлятся. «Им там легко рассуждать - с их доходами, - скажет среднестатистический россиянин, - а ты попробуй поживи на нашу нищенскую зарплату».

Вообще, главный враг России - это пирамида «Маслоу». Она предполагает, что потребности более высокого порядка актуализируются по мере удовлетворения низших. Перед тем, как разговаривать с человеком о высоком, его надо накормить. У российских властей накормить людей не получается, зато они вместо этого с приоритетом духовного над материальным лезут.

«Пока жирный сохнет, худой сдохнет», - вот исконная российская правда жизни.

Татьяна Малкина считает, что указ сильно уступает советским образцам подобных текстов.

какие тупые и ленивые говноеды!

какие двоечники косорылые!

какие опарыши вороватые!

даже с пресловутым моральным кодексом строителя коммунизма не могут идти в сравнение свежие предложения минкульта по апгрейду и сбережению скреп рф.

сами судите (редакция 1961 г.):

"В процессе перехода к коммунизму всё более возрастает роль нравственных начал в жизни общества, расширяется сфера действия морального фактора и соответственно уменьшается значение административного регулирования взаимоотношений между людьми. Партия будет поощрять все формы сознательной самодисциплины граждан, ведущие к закреплению и развитию основных правил коммунистического общежития.

Отвергая классовую мораль эксплуататоров, коммунисты противопоставляют извращённым эгоистическим взглядам и нравам старого мира коммунистическую мораль — самую справедливую и благородную мораль, выражающую интересы и идеалы всего трудящегося человечества. Простые нормы нравственности и справедливости, которые при господстве эксплуататоров уродовались или бесстыдно попирались, коммунизм делает нерушимыми жизненными правилами как в отношениях между отдельными лицами, так и в отношениях между народами. Коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнётом и нравственными пороками. Особо важное значение в нравственном развитии общества имеет революционная мораль рабочего класса. Коммунистическая мораль в ходе строительства социализма и коммунизма обогащается новыми принципами, новым содержанием.

Сергей Иванов

Моё персональное мнение, изложенное в предложениях к этому опусу законодательных инициатив. Желающие могут поучаствовать в холиваре

"Как специалист по антикризисной психотерапии в работе с семьей и личностью считаю данный законопроект не только бессмысленным, но и потенциально вредным для развития личности гражданина РФ. Предлагаемые ценности по сути представляют собой абстракцию, не поддающуюся фактическому описанию и измерению. Упомянутый эгоизм присутствует в людях и нуждается не в отрицании, а в трансформации с повышением качества. А неформальные связи между людьми не должны быть предметом государственного регулирования - это мы уже сполна испытали в СССР! Я категорически против этого закона и предлагаю снять его с повестки!"

Представители государства и окологосудатственных общественных организаций проект, наоборот, поддержали.

Депутат Виталий Милонов

Ранее Министерство культуры подготовило список традиционных ценностей для жителей нашей страны. Проект указа президента, где описано, какие ценности россиянам свойственны, а какие чужды, опубликован для общественного обсуждения.

Мое мнение, что традиционные ценности – это не пропаганда спасения и бережного отношения к домашним животным. Это больше, чем набор каких-то увлечений. Это то, что делает возможным жизнь общества. Традиционные ценности не являются удерживающим фактором, они являются правильной платформой для движения вперед.

Если мы возьмем ученых, то они являются самыми большими традиционалистами, потому что знают, что есть законы, отрицание которых приведет к коллапсу, хотя эти законы мракобесны и открыты во времена инквизиции.

Есть правила, которые являются условными: правила коммунистического поведения, либеральные отношения. Это созданные правила обществом, спорные, кому-то нравятся, кому-то нет.

Должны быть четкие основы и фундамент для строительства и развития общества. Это и называется традиционными ценностями.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина

Защита духовно-нравственных и традиционных семейных ценностей - основа развития государства и общества

Министерство культуры России сформулировало цели и задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Задачами государства ведомство называет работу с исторической памятью, укрепление гражданского единства и традиционных семейных ценностей.

Документ вводит понятие "традиционные ценности", к которым относится и крепкая семья.

Проект также предполагает разработку системы показателей эффективности госполитики в сфере традиционных ценностей.

Действие инициативы будет распространяться на органы госвласти, граждан России, некоммерческие организации, федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления.

Отмечу, что членами Ассоциации организаций по защите семьи также ведется активная работа по продвижению традиционных семейных ценностей в регионах и в целом по стране.

Исполнительный директор Союза отцов Юрий Соленов

Минкульт предлагает утвердить указом президента список «традиционных духовно-нравственных ценностей», подлежащих государственной защите. НА мой взгляд следует включить доброту и гостеприимство. Хорошо, что сделан акцент на памяти накопленного культурно-исторического опыта, через который осмысление социальных, культурных, технологических процессов и явлений позволит реагировать на новые вызовы, сохраняя цивилизационную идентичность России.

Предлагается государственную политику Российской Федерации по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализовывать в сферах культуры, образования и воспитания, работы с молодёжью, науки, межнациональных и межконфессиональных отношений, информационного пространства, международного сотрудничества.

Теперь необходимо всем проверить этот список, а созвучен ли он личным ценностно-смысловым ориентирам каждого и соответственно что-то добавить или наоборот предложить убрать. Многие по разному понимают значение этих ценностей, поэтому предстоит большая работа по согласованности.

Член общественной палаты Елена Истягина-Елисеева

На днях Минкульт России составил Реестр традиционных ценностей и чуждых идей. Только ленивый не потешался на страницах интернет-блогов и различных изданий над «бесполезным бюрократическим инструментом» государства, «созданным из страха». Меня удивила откровенно негативная реакция в большинстве комментариев очень разных людей - реакция на данный документ. Чаще всего звучит мысль о том, что государство «боится новых людей с новыми идеями» и хочет насадить традиционную (коммунистическую) идеологию. Иногда в комментариях играют аргументы экономического порядка: власть предержащим выгодно, чтобы духовные ценности превалировали над материальными - тогда народ будет нищий, но патриотичный.

Я считаю, что экономика, конечно, учитывалась при составлении данного документа. Поясню свою идею. Культура нашей страны почти всегда финансировалась государством. Большую часть денег на музеи, театры, киноиндустрию, искусство и так далее выделяет именно государство. Не частные инвесторы и меценаты. Они тоже существуют, и это здорово, но общий объем финансирования культуры государством - определяющий.

Последние несколько лет бюджетные деньги вкладывались активно и в возродившуюся киноиндустрию. Зачастую с неоднозначным результатом. Нас не удивляет, что если в коммерческом секторе спонсор даёт деньги на что-то, то этого спонсора необходимо похвалить. Во всяком случае, не ругать публично и не унижать. Однако с государственными инвестициями в кино это не работало. Мы все помним очень спорные идеологически и ценностно фильмы, которые были сняты за госсчет. Собственно, я к чему все это. Реестр традиционных ценностей, на мой взгляд, ориентир для творческих объединений и персоналий, желающих получить госзаказ на исполнение какой-либо художественной работы. В этом ключе не вижу совершенно ничего крамольного или «come back-коммунистического». Как по мне, так это просто бизнес, детки.

Со словами члена ОП РФ про ориентир для кинорежиссёров, желающих получить госзаказ, согласен и оппозиционный блогер Александр Морозов.

дело было так, видимо. Федор Бондарчук (или там Цискаридзе) пришел к Путину и говорит: "Невозможно работать, Владимир Владимирович, кто попало тычет нас носом в то, что у нас в театре нет традиционных ценностей". - "А они есть?" - спросил В.В. с интересом. - "А как это установить? - закричал в волнении Бондарчук (Цискаридзе). - Ведь нет же никакого установленного списка ценностей!". "Как нет?! - изумился В.В. - А как же вы, бедные, тогда ориентируетесь?" - "А вот никак, в том-то и дело!", - вздохнул Цискаридзе. Путин наутро вызвал Любимову и говорит: "Мастера культуры жалуются... Составьте!". В Минкульте собрались все. Все 29 общественных советов при Минкульте. Министр Любимова говорит: в списке должно быть 115 традиционных ценностей. Все пригорюнились. "Семья, церковь, армия" - это понятно, а откуда же взять остальное. Актер Ножкин говорит: "Трех достаточно! Они и так переполняют сердце, больше ничего не вмещается". А Бондарчук ему говорит: "Дурак ты, Миша! Как мы будем отчитываться после премьеры фильма? Надо чтобы было много ценностей, тогда можно будет написать в цензурный комитет: у нас семь ценностей в фильме из установленного списка, [отвяжитесь]! А если весь список из трех ценностей, то как мы будем снимать кино?". Тут все ветераны советской сцены встали с мест и закричали: "Федя, какой же ты умный!". И сели писать список из 115 ценностей.

Блогеры выдвигают и собственные варианты списков традиционных и чуждых ценностей.

Мел

Перечень традиционных ценностей

• тихий час

• японские подгузники

• в детский сад без очереди

• Петсон и Финдус

• спать всю ночь

• какао без пенки

• календарь прививок

• Дед Мороз существует

• кафе с детским уголком

• открытка «я тибя лублу»

Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей

• манка с комочками

• родительские чаты

• ты же девочка/ты же мальчик

• строгие наказания

• шапочка в +20

• сын маминой подруги

• хлопчатобумажные колготки

• конфликты в песочнице

• с коляской по сугробам

• тушеная капуста в школьной столовке

Валерий Печейкин

Перечень моих традиционных ценностей:

мемы;

изображения котов;

Тимоти Шаламе;

доширак, сладости, еда;

классическая музыка;

донаты, подарки;

комплименты мне и моему творчеству 24/7.



Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей:

очередь за сигаретами на общей кассе;

комиссия при оплате ЕПД;

люди в кинотеатре, которые все время [трындят];

инфляция;

когда ватная палочка падает за стиральную машинку;

зима 6 (шесть) месяцев в РФ;

платный Тиндер.

Александрина Елагина перечисляет ценности своего кота.

Перечень платоновских традиционных ценностей

- орать в лицо человека утром, если он не хочет вставать

- нежности на коленочках после того, как поел

- сидеть на отдельном кресле, как люди, когда они также сидят и разговаривают

- попить воды из стакана на столе или из поддона освежителя, пока наполняют резервуар

- зажигалки, карандаши, ручки, резинки, наушники, заколки

- подушечка возле батареи

- повернуться жопой к камере во время зума

- лечь и тереться об лицо, пока человек смотрит кино

- когда чешут ушко

- тыгыдык-тыгыдык



Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей

- когда человек сидит за компьютером и не хочет гладить

- когда неправильно чешут за ушком

- когда обнимают

- когда ворочаются во сне

- место для ежедневной медитации на птичек на подоконнике занято какой-то коробкой

- чмок в лоб

- сладкая интонация «а кто тут у нас нежненький пирожочек»

- переноска

- когда хотят подстричь когти

- закрытая дверь в любую из комнат

- шел, шел и упал с кровати, потому что слабая вестибулярка

Для системной и последовательной реализации политики в сфере традиционных платоновских ценностей, выработанных в ходе тысячелетней истории котов, необходимо:

- давать еду как можно чаще

- сформировать систему кошачьего контроля за доступностью коленочек

- проводить исследования на кухне

- обеспечить мониторинг положения дел в сфере подоконника

- разработать систему показателей эффективности поглаживаний и почесываний ушка

- освещать реализацию котополитики при помощи соцсетей

- наделить широкими полномочиями орган кошачьей координации, который будет анализировать деятельность людей и решать, как им лучше обращаться с их любимым котиком

Егор Михайлов вспоминает рассказы Виктора Драгунского "Что я люблю" и "...И чего не люблю".

Перечень традиционных ценностей

— лечь животом на папино колено, опустить руки и ноги и вот так висеть на колене, как белье на заборе

— играть в шашки, шахматы и домино, только чтобы обязательно выигрывать. Если не выигрывать, тогда не надо

— слушать, как жук копается в коробочке

— в выходной день утром залезать к папе в кровать, чтобы поговорить с ним о собаке: как мы будем жить просторней, и купим собаку, и будем с ней заниматься, и будем ее кормить, и какая она будет потешная и умная, и как она будет воровать сахар, а я буду за нею сам вытирать лужицы, и она будет ходить за мной, как верный пес

— смотреть телевизор: все равно, что показывают, пусть даже только одни таблицы

— дышать носом маме в ушко

— рассказы про красных кавалеристов, и чтобы они всегда побеждали

— звонить по телефону

— ходить в зоопарк! Там чудесные слоны. И есть один слоненок

— стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин

— ходить в кафе — есть мороженое и запивать его газированной водой. От неё колет в носу и слезы выступают на глазах

— лошади, у них такие красивые и добрые лица



Перечень разрушительных и чуждых идей и ценностей

— когда приходят гости, вставать на стул и читать стихи

— когда папа с мамой уходят в театр

— яйца всмятку, когда их взбалтывают в стакане, накрошат туда хлеба и заставляют есть

— когда мама идет со мной погулять и вдруг встречает тетю Розу

— когда день рождения, играть в «каравай»

— когда ребята задаются

— когда в коридоре тесно и взрослые каждую минуту снуют туда-сюда, кто со сковородкой, кто с чайником, и кричат: «Дети, не вертитесь под ногами! Осторожно, у меня горячая кастрюля!»

— когда по радио мальчишки и девчонки говорят старушечьими голосами

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(С ужасом обнаружил, что есть люди, подозревающие, что я со злым умыслом украл этот текст и — что ещё хуже — что кто-то может не опознать в нём развёрнутую цитату. Я же считаю, что «Денискины рассказы» — это и есть самая что ни на есть настоящая традиционная ценность, и узнавать тексты Виктора Драгунского без специальной подписи русскоязычному человеку совершенно нормально.)

На инициативу откликнулась и церковь. Митрополит РПЦ Илларион решил не отставать от министра культуры и тоже побороться за традиционные ценности и против чуждых разрушительных — он предложил запретить в России секс-шопы.

Александр Фельдман

У его высокопреосвященства явно почёсывается точка его Воробейшества — помнится, тот сразу запретил в Королевской Гавани все бордели и прочие греховные заведения )

Хотя, с другой стороны, — это может быть и банальная конкуренция за бабло Ведь чем больше народ покупает анальные пробки и ловенсы, тем меньше они тратят на нужды святых отцов и прочих любителей борьбы бобра с ослом.

Николай Подосокорский

Про секс-шопы и внезапно ополчившегося на них митрополита Илариона (Алфеева). Мне кажется, дело тут вовсе не в том, что Иларион таким вот забавным образом предпочитает пиариться в борьбе за патриарший сан (это его личное дело), и не в том, что как бы вся РПЦ от его имени высказывает свою позицию о секс-шопах (это ее внутреннее дело). Вызывает неприятие другое. Симптоматично, что глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил буквально следующее: «Заставить (!) государственные власти вообще закрыть такие магазины или регулировать вывески, которые на них, или рекламу, которая на них, мы, к сожалению (!!), не можем».

То есть ключевое тут - жгучее желание иметь возможность "заставить власти" вводить обязательные требования для всех граждан по малейшему требованию РПЦ. Это уже не имеет отношения к заботе о своей пастве (в стране ведь живут не только одни прихожане РПЦ) - это прямое посягновение на светскую власть. Очевидно, что в действенность своих "духовных" наставлений Иларион не верит сам, а зато верит в запретительную силу государства, и очень хочет принимать участие в юридических запретах. Всё это, конечно, свидетельствует о деградации епископата, привыкшего за последние годы решать свои дела исключительно через светские власти и силовиков.

К сожалению, исторический опыт XX века так ничему их и не научил. Нельзя грубой внешней силой никого спасти от греха, но можно лишь умножить насилие, страх и ханжество. Бог дал человеку свободу не для того, чтобы Иларион ее отнял при помощи ФСБ, светского суда и МВД. Это кстати касается всего вообще, а не только одних секс-шопов, иностранных мультфильмов и иного, за полный запрет чего выступают в РПЦ.

Виктор Сонькин

Все понятно про так называемую церковь и про всех этих, [блин], блюстителей — но печальнее всего, что это общемировой тренд, что какой-нибудь фейсбук (и почти все прочие социальные сети) закрашивают все что можно, потому что ну как же, у людей есть тела, а это неприлично, что представить себе сейчас фильм даже вроде невинной "Малены", не говоря уж про то, что итальянцы снимали в 70-е, невозможно, что люди с претензиями подобного рода обращаются даже к покойному Соловьеву, и им не приходит в голову, что этим они вычеркивают себя из числа людей, у которых есть несколько клеток головного мозга — в общем, что все это глобально и эпохально. Ну, нас (в смысле "людей") всегда новые эпохи не радуют, будь они пуританские или либертинские, что поделать. Но бррр.

Лара Литвиненко

Конечно, в России секс шопы не нужны, там уже на государственном уровне используют бутылки и швабры ... но, на всякий случай заодно надо запретить огурцы и бананы, чтобы бабы в овощном не отвлекались от духовного.

Обсуждать проект указа о традиционных ценностях предлагалось не просто в соц.сетях. Минкульт создал специальную страницу, где интернет-пользователи должны голосовать за или против указа. На этой странице тут же началась война.

Игорь Кочетков

Только посмотрите, граждане/ки эксперты/ки и активисты/ки, какое важное обсуждение мы с вами пропускаем! Во всяком случае, я пропускаю. Но, кажется, не только я.

А потом ведь локти кусать, волосы рвать будем и говорить, что с нами опять не обсудили

Минкульт подготовил проект целого Указа Президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" вместе с этими самыми основами. в приложении

Я только что обнаружил и пока дошел лишь до определения (наконец-то!) традиционных ценностей. Вот сижу, осмысляю. Не знаю, смогу ли осмыслить, но повторить это я точно не смогу:

"Традиционные ценности — это формирующие мировоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поколения к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе российской цивилизационной идентичности и единого культурного пространства страны, нашедшие своё уникальное самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России"

[...]

Осуждение продлится до 4 февраля. Идите, хотя бы дислайк поставьте

Кстати, дислайков там 715 против 15 лайков. Так, что все не так плохо.

Георгий Куракин

Заметил очень резкий прирост голосов "за" проект о традиционных ценностях (https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967), продолжающийся прямо сейчас, со скоростью примерно 10 голосов "за" за минуту. При этом рост голосов "против" – 1-2 за минуту.

Просто страничка проекта получила популярность у сторонников традиционных ценностей? Или статистическая аномалия?

Алексий Миняйло

Нешуточные баталии разворачиваются вокруг закона о скрепах: мы ставим дизлайки, а мракобесы лайкают, как не в себя.

Организованные мракобесы берут во-первых организованностью, во-вторых мракобесностью.

В мракобесности мы их не переплюнем (и даже не будем пытаться), но давайте возьмём организованностью.

Логиньтесь через Госуслуги и ставьте дизлайк!

Екатерина Шульман

А на любимом сайте regulation.gov.ru тем временем свирепая битва традиционалистов с гуманистами! Ажиотажное голосование, скандалы, накрутки, расследования! Обе стороны, как водится, подозревают друг друга в том, что они на самом деле боты. Специалисты по электоральной статистике и фальсификациям (aka Sergey Shpilkin) находят подозрительным, что традиционалисты голосуют исключительно в рабочее время, но для признания ботом этого ещё недостаточно. Могли ли мы мечтать о таком интересе к нормотворчеству ещё пару лет назад? Много ли кто вообще слышал об этом сайте? А нынче - погляди в окно (браузера)! Регистрируйтесь, граждане, через госуслуги, голосуйте и оставляйте свои замечания. Законодательство - слишком важное дело, чтоб оставлять его госслужащим.

Пока добро бьётся со злом,

Раздумывают блогеры и над соответствии самого Путина высоким стандартам, заданным Минкультом.

Кирилл Лятс

Возращаясь к 17 традиционным ценностям, которые зачем то хочет утвердить Минкульт в виде закона (прямо переживаю за Ольгу Любимову), прикидываю, а какие из этих ценностей разделяет САМ?

жизнь - в рамках ГРУ и ФСБ действуют спецподразделения, убивающие неугодных, кроме того в условиях пандемии проводились парады и голосования, приведшие к увеличению смертности, значит, жизнь для него ценностью не является

достоинство - согласен

права и свободы человека - ну даже смешно обсуждать, конечно нет

патриотизм - да

гражданственность - чем отличается от патриотизма непонятно, но если участие в жизни общества, то новый законопроект о муниципальном самоуправлении показывает, что нет

служение Отечеству - о, да!

ответственность за судьбу Отечества - вроде то же самое, что и предыдущий пункт, но в Минкульте видят наверное какие то оттенки...50 оттенков ответственности

высокие нравственные идеалы - с не убий мы разобрались, не укради даже не стоит обсуждать...далее по списку

крепкая семья - ха-ха, конечно нет

созидательный труд - наверное, да

приоритет духовного над материальным - домик в Геленджике прямо кричит, что нет

гуманизм - см. п.1

милосердие - последние годы ни одной амнистии заключенным. Нет

справедливость - наверное для своих он справедлив. Допустим, что да

коллективизм - ничего не могу сказать, но возможно да, т.к. живет по принципу "своих не бросаем"

взаимопомощь - не знаю, но, вообще, да. Сирия, Казахстан, тушение пожаров в Греции, когда горит Якутия...

взаимоуважение - они сдохнут, а мы попадем в рай. Нет

историческая память - если добавить эпитет "однобокая", то да

преемственность поколений - ну да, Дзержинский, Вышинский, Берия - эффективный менеджер

единство народов России - безусловно да, особенно с живущими в других странах

САМОГО список Минкульта, очевидно, не устроил, по крайней мере в его разрушительной части. В конце недели Путин приказал составить реестр токсичного контента в Интернете.

Кирилл Быканин

Администрация Президента займётся проблемой токсичного контента в Интернете.

Владимир Путин дал полгода своей администрации на рассмотрение идеи создания саморегулируемого реестра токсичного контента для защиты несовершеннолетних. Курировать эту работу будет первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко.

Внимание президента на «токсичность» некоторой информации в Интернете обратили в декабре прошлого года. Тогда ему обозначили, что есть контент, например о ненависти к семье, к детям, к мужчинам, встречается потакание насилию и так далее. И этот контент не запрещен и не блокируется Роскомнадзором, но «отравляет детей и подростков очень сильно».

Решить проблему с помощью законов нельзя. Но можно создать каталог контента, который и без законодательного запрета будет считаться неприемлемым в России.

Видимо, глава государства оценил эту идею, раз дал такое поручение своей администрации. Интересно, в каком виде оно будет реализовано. Так как сложно себе представить техническую сторону такого контроля над информацией в Сети. Тем не менее, считаю необходимым иметь инструменты защиты несовершеннолетних пользователей Интернета от вредного контента.

Иван Павлов

К иностранным и нежелательным теперь добавятся токсичные, те, которых не смогли угомонить уже имеющимися реестрами. Токсичных будут «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ».



Ашманов, предложивший Путину эту идею, называет токсичным контент про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилию. В токсичный контент про насилие можно запросто записать материалы о пытках или информацию от «экстремистских организаций» (главным образом, ФБК). В «поощрение ЛГБТ» - расследование об убийствах геев в Чечне. А в радикальный феминизм - всё о домашнем насилии. Зоофилию, видимо, добавили просто, чтобы поиздеваться над феминистками и ЛГБТ-сообществом.



Любопытно будет увидеть окончательный список так называемых токсичных тем, но и сейчас уже понятно, что создаётся этот реестр, в первую очередь, для борьбы с журналистскими расследованиями и информацией, распространяемой правозащитными организациями. Наверняка критерии для попадания в реестр в итоге существенно расширятся.



Интересно, что очередная запретительная идея для интернета появилась через 10 дней после выхода расследования Романа Баданина и его «Агентства» о родственниках президента.

Возможно, это не совпадение.

Вера Афанасьева

«- А что у нас в стране токсичного?

- Воздух, вода, еда, водка, производства разные, захоронения ядерные. А ещё “Новичок”.

- Нет, это оставьте. Займитесь-ка токсичным контентом в интернете»



Путин поручил рассмотреть проект создания реестра “токсичного контента” в интернете



Автор идеи, член СПЧ(!) Игорь Ашманов, отнес к «токсичной» информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, ЛГБТ и зоофилию.



А призывы «жахнуть по Вашингтону» и планы нанесения ракетных ударов по Прибалтике будут считаться полезным контентом, укрепляющим традиционные ценности, ага.



И да - надо поздравить феминисток и сторонников чайлдфри. Они в одном реестре с зоофилами теперь.

Константин Ерусалимский

Голос токсичного контента

Не знаю, как там Павел Дуров и Лена Бунина (конечно, поддержат), я предлагаю создать реестр невыносимой скуки, бездарности и неподдержания жизни. Вот особенно реестр неподдержания жизни. Первый пункт там будет включать все организации, поддерживающие инициативы Путина.