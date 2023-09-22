Минкульт не допустил якутский фильм к прокату из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Кинокомедия "Кандидат" якутского режиссера Дмитрия Шадрина не получила лицензию для кинопроката от Министерства культуры России. Чиновники усмотрели в ней признаки так называемой пропаганды ЛГБТ из-за роли актёра-мужчины в женской одежде, сообщает Sakhaday со ссылкой на анонимный источник.
Согласно сюжету, "Кандидат" рассказывает о выборах главы одного из наслегов (сельсовета) Якутии. В фильме появляется персонаж по имени Зина, которого играет Иннокентий Орестов, сообщакт Сибирь.Реалии. Ранее актёр появлялся в этом амплуа в фильме "Зина & Лёха: Операция "Хвост и вымя".
Кинорежиссёр Дмитрий Шадрин в разговоре с журналистами ни опроверг, ни подтвердил информацию об отказе в кинопрокате. Судя по трейлеру фильма, премьера картины должны была состояться 31 августа, однако теперь, как отмечает Sakhaday, "Кандидата" показывают "в серую".
- Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы сервисы онлайн-проката кино удалили фильм ещё одного режиссёра из Якутии Степана Бурнашева "Айта". В фильме усмотрели "демонстрацию неравенства лиц по национальному признаку". Режиссёр с этими обвинениями не согласился. Газета "Якутск вечерний" вынесла на обложку слово "Роскомпозор" и кадр из фильма "Айта", который заблокировал Роскомнадзор. "Айта" вышла в прокат в марте 2023 года и собрала больше 32 миллионов рублей, став самым кассовым якутским фильмом.
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