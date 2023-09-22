Минкульт не допустил якутский фильм к прокату из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Кинокомедия "Кандидат" якутского режиссера Дмитрия Шадрина не получила лицензию для кинопроката от Министерства культуры России. Чиновники усмотрели в ней признаки так называемой пропаганды ЛГБТ из-за роли актёра-мужчины в женской одежде, сообщает Sakhaday со ссылкой на анонимный источник.

Согласно сюжету, "Кандидат" рассказывает о выборах главы одного из наслегов (сельсовета) Якутии. В фильме появляется персонаж по имени Зина, которого играет Иннокентий Орестов, сообщакт Сибирь.Реалии. Ранее актёр появлялся в этом амплуа в фильме "Зина & Лёха: Операция "Хвост и вымя".

Кинорежиссёр Дмитрий Шадрин в разговоре с журналистами ни опроверг, ни подтвердил информацию об отказе в кинопрокате. Судя по трейлеру фильма, премьера картины должны была состояться 31 августа, однако теперь, как отмечает Sakhaday, "Кандидата" показывают "в серую".