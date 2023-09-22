Якутская газета вышла с обложкой "Роскомпозор" из-за запрета фильма

Газета "Якутск вечерний" вынесла на обложку слово "Роскомпозор" и кадр из фильма "Айта", который заблокировал Роскомнадзор.

Ведомство обнаружило в драме якутского режиссёра Степана Бурнашева "демонстрацию неравенства лиц по национальному признаку" и потребовало удалить фильм с российских стриминговых платформ.

Сюжет "Айты" завязан на попытке отомстить русскому полицейскому Афоне после самоубийства беременной школьницы, которая оставила предсмертную записку "Афоня, я тебя ненавижу!". В ходе развития сюжета выясняется, что девушка имела в виду якутского школьника из соседнего посёлка. Фильм заканчивается примирением.

Режиссёр Бурнашев написал письмо в Роскомнадзор и хочет доказать, что в "Айте" нет национализма.

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов заявил, что считает фильм "достойным", и пообещал выдать экспертное заключение, если оно понадобится Минкульту России. Но "решение Роскомнадзора не обсуждают, его нужно выполнять", сказал Куприянов.

"Айта" вышла в прокат в марте 2023 года и собрала больше 32 миллионов рублей, став самым кассовым якутским фильмом.