Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму "Искушение"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения новому фильму Пола Верховена "Искушение", соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Премьера эротической драмы в России была запланирована на 7 октября. Лента рассказывает о монахине, живущей в XVII столетии, которую посещают религиозные и эротические видения.

В июне ведомство отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах или Безумное порно". Тогда Минкульт объяснил, что это решение было принято в связи с пунктом правил, который предусматривает отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию. Спустя два месяца картину допустили к прокату с цензурой.