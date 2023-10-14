Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение фильму режиссёра Александра Сокурова "Сказка". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Ранее ведомство запретило показ картины на кинофестивале. Уже тогда Сокуров предположил, что прокатное удостоверение его фильм не получит. При этом он отметил, что не знает, каковы причины действий властей.

"Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки", - сказано в заявлении режиссёра.

Об отказе выдать удостоверение со ссылкой на документ Минкульта также сообщила журналистка Ксения Собчак. В документе ведомство ссылается на правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы. В пункте, который упоминается в решении Минкульта, дана обтекаемая формулировка того, по какой причине можно отказать в выдаче прокатного удостоверения: "в иных определенных федеральными законами случаях".