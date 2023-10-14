Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова

Министерство культуры России отказалось выдать прокатное удостоверение фильму режиссёра Александра Сокурова "Сказка". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Ранее ведомство запретило показ картины на кинофестивале. Уже тогда Сокуров предположил, что прокатное удостоверение его фильм не получит. При этом он отметил, что не знает, каковы причины действий властей.
"Это очередной этап цензуры после вчерашней отмены показа картины на международном кинофестивале, где закон разрешает демонстрацию кинопроизведений без "прокатки", - сказано в заявлении режиссёра.
Об отказе выдать удостоверение со ссылкой на документ Минкульта также сообщила журналистка Ксения Собчак. В документе ведомство ссылается на правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы. В пункте, который упоминается в решении Минкульта, дана обтекаемая формулировка того, по какой причине можно отказать в выдаче прокатного удостоверения: "в иных определенных федеральными законами случаях".
- 13 октября стало известно, что Министерство культуры России запретило показ фильма Александра Сокурова "Сказка" на международном фестивале КАРО.Арт. Причина снятия с показа неизвестна. Сокуров предположил, что власти также установят негласный запрет на показ его более ранних фильмов.
- Премьера "Сказки" состоялась 6 августа 2023 года на кинофестивале в Локарно. Сокуров заявлял, что эта картина станет его последней. Главные герои "Сказки" - Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встречаются в аду. Для изображения этих персонажей Сокуров использовал кадры из документальной хроники и тексты их реальных речей. По словам Сокурова, фильм снимался без участия российских актеров и привлечения российского финансирования.
- Александр Сокуров часто выступает с критикой российских властей. В декабре 2021 года во время встречи Совета по правам человека у Сокурова произошел конфликт с президентом Владимиром Путиным. Режиссер в своем выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Сокуров на встрече также коснулся темы возможного отделения регионов на Кавказе от России. Сокуров рассказывал Север.Реалии, что огорчён тем, что "собеседник не вник в то", что говорил режиссёр. Позднее Сокуров извинился за спор с президентом и рассказал об угрозах, которые ему поступали.
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