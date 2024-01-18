Минкульт: спектакли должны отражать "традиционные ценности"

Федеральные театры в России при постановке спектаклей должны иметь в виду указ Владимира Путина о "традиционных духовно-нравственных ценностях" и отчитываться о том, какой именно ценности из списка соответствует та или иная постановка. Это следует из направленного театрам письма из Министерства культуры России. Об этом письме сообщили телеграм-каналы "Театръ" и "Можем объяснить". Утверждается, что оно подписано начальником отдела госпрограмм Минкульта Юлией Згурской. Минкульт официально не подтверждал и не отрицал факт направления такого письма.

"Можем объяснить" утверждает, что у него есть копия документа, а его подлинность подтвердил сотрудник одного из театров.

"Правительство РФ хочет изменить целеполагание государственного задания и перейти от количественных показателей к качественным", — говорится в письме. Вместо данных о числе зрителей, посетивших спектакли, театрам теперь предлагается отчитываться о том, каким именно ценностям, перечисленным в указе Путина, соответствуют те или иные постановки. "Прошу направлять информацию сопроводительным письмом с заполненной табличкой", сказано в документе.

"На коллегии Минкульта перед новым годом велели собрать и вменить «ценности», — утверждает источник "Можем объяснить". "Если кто-то начнет жаловаться, что условная «Женитьба» не соответствует «семейным ценностям», то дальше логично не давать на нее бюджетных денег", — приводит издание слова ненаванного сотрудника одного из театров.