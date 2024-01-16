Экспертиза нашла в пьесе Петрийчук "дискриминацию русских мужчин"

Новая экспертиза обнаружила в пьесе Светланы Петрийчук, по которой поставила спектакль Женя Беркович, "романтический образ террориста" и "дискриминацию русских мужчин". С документом ознакомился "Коммерсантъ".

Петрийчук и Беркович с мая 2023 года находятся в СИЗО по делу об оправдании терроризма в спектакле "Финист Ясный Сокол" о россиянках, уехавших в Сирию, чтобы стать жёнами террористов. Первую "деструктологическую экспертизу", авторы которой утверждали, что Петрийчук и Беркович героизируют террористическую группировку ИГИЛ, признали ненаучной.

Новую экспертизу провела старший эксперт-криминалист подразделения УФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова. В документе несколько раз утверждается, что пьеса "однозначно негативно характеризует русских мужчин".

На контрасте с оценкой русских мужчин строится героизация террористов, пишет Мочалова. По её мнению, Петрийчук и Беркович специально сформировали "романтический образ террориста", чтобы сделать его "интересным и привлекательным для девушек".

Героиня пьесы Марьюшка, которая осознает, что её Финист Ясный Сокол – активный участник ИГИЛ, но всё равно хочет к нему уехать, является для потенциальной аудитории "образом, которому следует подражать", утверждает Мочалова.

Из всего этого эксперт делает вывод, что в пьесе и спектакле содержится "оправдание террористической деятельности". По мнению Мочаловой, пьеса может сформировать "желание или побуждение" к террористической деятельности.

"Сама эксперт – женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила", – говорит адвокат Беркович Ксения Карпинская, которая считает вывод экспертизы "абсурдным".

Судебный эксперт Дмитрий Дубровский отмечает, что Мочалова прямо проигнорировала тот факт, что пьеса – это художественный текст. "Таким образом, вполне можно осудить Пушкина или Куприна за антисемитизм, а Достоевского за пропаганду убийства старушек", – иронизирует он.