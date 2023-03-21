Директором Пушкинского музея после ухода Лошак станет Лихачёва

Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина станет Елизавета Лихачёва, возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева. Об этом сообщило министерство культуры России.

Накануне стало известно, что директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении по собственному желанию после почти 10 лет работы в этой должности. Эту информацию Лошак подтвердила телеканалу "Дождь". Её контракт с музеем истекает 2 апреля.

Обозреватель газеты "Коммерсантъ" Евгения Милова сообщила, что заявление Лошак об увольнении было подписано, "хотя расставаться с ней не планировали". "Мало кому хватает сил на такой шаг", - написала Милова.

Впервые информация об уходе Марины Лошак из Пушкинского музея появилась в телеграм-каналах в середине февраля. Однако в музее заявили, что Марина Лошак продолжает работать и останется на своем посту как минимум до окончания срока контракта.

Сообщения о скором увольнении Лошак появилась вскоре после того, как стало известно, что министерство культуры не продлило контракт с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. На этой должности её сменила дочь генерала ФСБ Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей.

Елизавета Лихачева руководила Музеем архитектуры имени Щусева с 2017 года, 21 марта у неё истекает срок контракта.

В начале 2000-х, как пишет издание "Агенство" Лихачёва участвовала в прокремлевском молодежном движении "Идущие вместе" и работала в МВД.

Имя Елизаветы Лихачёвой стало известно после скандала вокруг Дома Мельникова, который разразился в 2014 году. Лихачева тогда была заместителем директора музея имени Щусева. В августе 2014 года сотрудники музея - под руководством Елизаветы Лихачевой - принудительно, с помощью частного охранного предприятия , выселили из дома внучку архитектора Константина Мельникова - Екатерину Каринскую.

В 2017 году часть сотрудников музея Щусева опубликовала на платформе Change.org петицию с требованием не допустить назначения на пост директора Лихачёвой. По их мнению, скандал с Домом Мельникова нанёс "существенный репутационный урон Музею архитектуры, от которого отвернулась значительная часть профессионального архитектурного сообщества", - говорилось в петиции.