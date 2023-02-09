Третьяковская галерея в Москве, один из ведущих российских арт-музеев, сменил генерального директора. Занимавшая должность с 2015 Зельфира Трегулова покинула свой пост. Менеджер активно критиковалась представителями провоенного сообщества в Москве, в январе экспозицию начали проверять на "соответствие духовно-нравственным ценностям".

В ноябре в галерее было отменено проведение Московской биеннале современного искусства — среди причин называлось "несоответствие экспонатов уровню площадки". Газета "Комсомольская правда" писала, что руководство галереи выступило против "патриотического контента художников из ДНР и ЛНР".

"У сотрудников Третьяковки по мере подготовки проекта вызывали вопросы патриотические инсталляции", — заявила в эфире BFM президент биеннале Юлия Музыкантская.

Министерство культуры сообщило, что Трегулова покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. На должность назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева — дочь бывшего заместителя главы ФСБ, генерала армии Владимира Проничева.