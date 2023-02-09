Третьяковская галерея в Москве, один из ведущих российских арт-музеев, сменил генерального директора. Занимавшая должность с 2015 Зельфира Трегулова покинула свой пост. Менеджер активно критиковалась представителями провоенного сообщества в Москве, в январе экспозицию начали проверять на "соответствие духовно-нравственным ценностям".
В ноябре в галерее было отменено проведение Московской биеннале современного искусства — среди причин называлось "несоответствие экспонатов уровню площадки". Газета "Комсомольская правда" писала, что руководство галереи выступило против "патриотического контента художников из ДНР и ЛНР".
"У сотрудников Третьяковки по мере подготовки проекта вызывали вопросы патриотические инсталляции", — заявила в эфире BFM президент биеннале Юлия Музыкантская.
Министерство культуры сообщило, что Трегулова покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. На должность назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева — дочь бывшего заместителя главы ФСБ, генерала армии Владимира Проничева.
- Анонимный источник издания "Вёрстка" утверждает, что у Трегуловой не сложились отношения с руководством министерства культуры. В 2018 году ведомство возглавила бывшая глава департамента кинематографии Ольга Любимова.
- Художественный обозреватель газеты "Коммерсантъ" Кира Долинина в разговоре с Би-би-си отметила, что Трегулову обвиняли в конформизме. По мнению критика, конформистская позиция "как бы не сказать лишнего" не могла гарантировать ей продление контракта.
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