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Минкультуры Украины: Нидерланды отдадут "скифское золото" Киеву

Золотая пектораль из кургана скифского царя, IV век до н.э.
Золотая пектораль из кургана скифского царя, IV век до н.э.

Коллекция "скифского золота" вернётся из Нидерландов в Украину. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

Украинское ведомство и музей Алларда Пирсона договорились о возвращении экспонатов четырёх крымских музеев. Коллекция из более чем двух тысяч предметов выставлялась в рамках экспозиции "Крым – золото и тайны Чёрного моря", которая проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.

Глава Минкульта поблагодарил музей за хранение коллекции в течение девяти лет, а также за решение Нидерландов не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Решение о передаче "скифского золота" Украине Апелляционный суд в Амстердаме вынес ещё в октябре 2021 года. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал его "фиговым листком, прикрывающим рейдерский захват". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что доволен решением. "Мы всегда возвращаем своё. Вернули "скифское золото", вернём и Крым", – писал тогда он.

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