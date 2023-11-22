Минкультуры Украины: Нидерланды отдадут "скифское золото" Киеву

Коллекция "скифского золота" вернётся из Нидерландов в Украину. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

Украинское ведомство и музей Алларда Пирсона договорились о возвращении экспонатов четырёх крымских музеев. Коллекция из более чем двух тысяч предметов выставлялась в рамках экспозиции "Крым – золото и тайны Чёрного моря", которая проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.

Глава Минкульта поблагодарил музей за хранение коллекции в течение девяти лет, а также за решение Нидерландов не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Решение о передаче "скифского золота" Украине Апелляционный суд в Амстердаме вынес ещё в октябре 2021 года. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал его "фиговым листком, прикрывающим рейдерский захват". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что доволен решением. "Мы всегда возвращаем своё. Вернули "скифское золото", вернём и Крым", – писал тогда он.