Апелляционный суд в Амстердаме постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота из крымских музеев Украине. Представители музеев настаивали, что золото должно быть передано в аннексированный Крым. О решении передаёт общественное телевидение Нидерландов.
Конфликт вокруг экспонатов выставки "Крым - золото и тайны Черного моря", которая проходила в Нидерландах, длится с 2014 года. Украинское правительство передало принадлежащие крымским музеям экспонаты выставки скифского золота в распоряжение министерства культуры и киевского Музея истории Украины и потребовало вернуть их на Украину.
Крымские музеи настаивали, что согласно соглашению о проведении выставки, золото должно вернуться на территорию аннексированного Россией полуострова.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы на это решение заняло почти что пять лет, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.
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