Минобороны эвакуирует из Кабула 500 граждан России и других стран

Министерство обороны России сообщило, что организовало эвакуацию из Афганистана граждан России, Украины и стран Организации Договора о коллективной безопасности (Беларуси, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана). Для этого выделены четыре военно-транспортных самолёта, которые сейчас находятся на аэродроме в Ульяновске. В рамках операции планируется эвакуировать более 500 человек, говорится в сообщении Минобороны.

На самолётах находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков, есть запасы питьевой воды, одеял, индивидуальных рационов питания и медикаментов. В сообщении министерства не указано, когда будут осуществляться вылеты в Афганистан. Поручение об эвакуации дал президент России Владимир Путин.

Почти вся территория Афганистана сейчас под контролем движения "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено), ряд стран ведут эвакуацию своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев из аэропорта Кабула. С 15 августа, когда талибы заняли Кабул, США и их союзники вывезли из афганской столицы десятки тысяч человек.

Точных данных о том, сколько человек ещё подлежат эвакуации, нет. Талибы не препятствуют эвакуационным рейсам, однако неоднократно заявляли, что ожидают, что все иностранные военные покинут аэропорт Кабула не позднее 31 августа.

Группа жителей Афганистана, окончивших российские военные вузы, обратилась с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой вывезти их из Афганистана, утверждая, что, оставаясь в стране, они подвергаются смертельной опасности.

В МИД России ранее сообщали, что российские власти готовы предоставить вывозные рейсы для эвакуации мирного населения из Афганистана, однако только в другие страны, где их готовы принять.