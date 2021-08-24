G7: сроки вывода войск США из Афганистана меняться не будут

Крайний срок, до которого Афганистан должны покинуть все американские военнослужащие, продлён не будет. Он останется прежним - 31-е августа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после он-лайн совещания лидеров "Группы семи".

Ранее агентства со ссылкой на источники сообщили, что президент США Джо Байден решил не продлевать установленный срок вывода американских военных. Такой была рекомендация Пентагона - министерство обороны США заявило, что не сможет гарантировать безопасность военнослужащих в аэропорту Кабула после этой даты.

По всей видимости, это означает, что 31 августа станет последним днём эвакуации из аэропорта Кабула дипломатов, иностранных граждан и афганцев, спасающихся от взявшей власть в стране группировки "Талибан" (признана в России террористической и запрещена).

Джонсон подчеркнул, что США, Британия и их союзники будут требовать от талибов обеспечения желающим выехать из страны людям свободного доступа в аэропорт Кабула и после 31 августа. Однако неясно, каким образом западные союзники будут добиваться выполнения этого требования. Во вторник представитель "Талибана" заявил, что его бойцы больше не будут пускать афганцев в аэропорт - только иностранцев.

Перед совещанием лидеров "семёрки" (США, Британия, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония) сообщалось, что лидеры ряда стран выступают за продление срока эвакуации. Однако решающую роль в этом вопросе играет позиция США, которые обеспечивают большинство эвакуационных рейсов. После совещания G7 во вторник канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без США продление срока эвакуации невозможно.

С 15 августа, когда талибы заняли Кабул, из Афганистана были вывезены десятки тысяч человек. Точных данных о том, сколько человек ещё подлежат эвакуации, нет. Талибы не препятствуют эвакуационным рейсам, однако неоднократно заявляли, что ожидают, что все иностранные военные покинут аэропорт Кабула не позднее 31 августа.