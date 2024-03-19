Минобороны Франции: слова главы СВР о 2000 военных –дезинформация

Министерство обороны Франции назвало "дезинформацией" утверждения, с которыми ранее во вторник выступил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, о том, что Париж якобы готовит к отправке в Украину около 2 тысяч французских военных.

"Это ещё один пример систематического использования Россией массовой дезинформации", – заявило французское министерство.

Ранее российские СМИ цитировали заявление Нарышкина, который утверждал, что французский "контингент для отправки на Украину уже готовится" и что "на первоначальном этапе он составит порядка 2000 человек". Глава СВР заявил, что это подразделение "станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооружённых сил", "а значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом".

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно не исключил, что в Украину могут быть отправлены военнослужащие стран НАТО, в том числе и Франции. Его слова вызвали живые дебаты среди союзников по НАТО, представители многих стран заявили, что не рассматривают для себя такой возможности. Макрон неоднократно разъяснял свои слова, в частности, утверждая, что в поддержке Украины не должно быть так называемых "красных линий" и должна сохраняться возможность для маневра. В то же время Макрон отмечал, что пока речи об отправки каких-либо военных в Украину не идёт, а если какой-то контингент в будущем и будет отправлен, он не будет участвовать в наступательных операциях против российских войск.

Сообщения о якобы предстоящей отправке в Одессу 2000 или 2500 французских военных появлялись в российских провоенных телеграм-каналах без указаний на какие-либо надёжные источники.

Официальная Москва утверждает, что в войне на стороне Украины участвует множество французских наёмников, и якобы десятки их недавно были убиты при ударе по Харькову. Никаких доказательств этого не было представлено. Во Франции не отрицают, что в рядах ВСУ может воевать некоторое количество граждан страны, однако отмечают, что это их сугубо частная инициатива и речь идёт не о наёмниках, а о военнослужащих регулярных украинских войск.

Нарышкин, как и другие руководители российских спецслужб, нередко выступает с утверждениями, доказательств которым впоследствии не находится. Так было, например, с утверждениями о подготовке взрыва в Украине так называемой грязной бомбы или о взрыве снарядов с обеднённым ураном, радиоактивное облако от которого якобы двигалось в Европу (это утверждал секретарь Совбеза Николай Патрушев).