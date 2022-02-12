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Минобороны обвинило американскую подводную лодку в заходе в территориальные воды России

Американская подводная лодка типа "Вирджиния", архивный снимок

Российское министерство обороны обвинило американскую атомную подводную лодку в нарушении границы рядом c Курильскими островами. Утверждается, что АПЛ не ответила на российские запросы и скрылась после того, как от неё потребовали всплыть.

Согласно официальному сообщению, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" применил против подлодки "соответствующие средства", после чего та использовала имитатор для раздвоения цели на радарах и покинула территориальные воды.

Пентагон сообщение пока не комментировал.

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