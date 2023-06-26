Минобороны показало первые кадры с Шойгу после мятежа Пригожина

Министерство бороны России опубликовало видео, в котором, как утверждается, министр Сергей Шойгу проверяет передовой пункт управления западной группировки войск в зоне проведения "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине).
На видео Шойгу заслушивает доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова и проводит совещание с командирами, заявило Минобороны. Когда было снято видео, неизвестно.
Министр обороны впервые показался на публике после военного мятежа, который поднял глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, требуя отстранения Шойгу и военного руководства России. Пока продолжался мятеж Шойгу не выступал публично и никак не комментировал события.
- В пятницу, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в нанесении ракетного удара по тыловым позициям вагнеровцев и объявил о "марше справедливости" на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство оборонного ведомства, а конкретно министра Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
- За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж. Владимир Путин назвал выступление "Вагнера" предательством и ударом в спину, а в Минобороны события охарактеризовали как провокацию. ФСБ возбудила против основателя ЧВК уголовное дело о подстрекательстве к мятежу.
- К вечеру 24 июня стало известно о переговорах между Пригожиным и Лукашенко. В результате этих консультаций продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что участников вооружённого выступления не будут преследовать.
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