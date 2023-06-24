В России попытка государственного переворота. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин блокировал военные объекты Ростова-на-Дону, потребовал выдать ему начальника Генштаба, министра обороны России и пригрозил походом на Москву. Путин в экстренном обращении заявил о "предательстве России" и сравнил ситуацию с 1917 годом. Пригожин в ответ отверг обвинения в предательстве.

Гости эфира: главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, военный эксперт Юрий Федоров, политик Марк Фейгин, исполнительный директор движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

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