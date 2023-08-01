Минобороны показало видео с Валерием Герасимовым

Минобороны России во вторник опубликовало видеоролик с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Он не появлялся на публике с 10 июля.

Как говорится в сообщении, Герасимов, который одновременно является командующим российской группировкой, ведущей войну в Украине, проверил "передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении". На видео предположительно Герасимов заслушивает доклады офицеров. Минобороны уточняет, что среди них был командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук.

23-24 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, требуя, в том числе, отставки Герасимова, осуществила вооружённый поход на Москву. Российские власти охарактеризовали его как мятеж. По итогам выступления наёмики ЧВК начали перебазироваться в Беларусь, а Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу остались на своих местах. При этом Герасимов, в отличие от Шойгу, не показывался на публике, что породило различные слухи. В ответ на эти сообщения 10 июля Минобороны показало ролик с Герасимовым, который предположительно был сделан в Ростове-на-Дону.

Некоторые высшие офицеры, в частности бывший командующий войсками Сергей Суровикин, однако, с самого мятежа Пригожина не появлялись на публике. Ряд западных СМИ со ссылкой на источники с уверенностью писали о том, что он мог быть арестован или интернирован. Официально о судьбе Суровикина и ряда других генералов ничего не сообщалось.

В конце июня многие провластные телеграм-каналы писали о том, что Герасимова в качестве командующего операцией может сменить генерал Михаил Теплинский. Впоследствии, однако, появились сообщения, что в опалу попал, наоборот, Теплинский. Также за критику Герасимова был снят с поста командующий 58-й армией генерал Иван Попов.

Президент России Владимир Путин на днях хвалил за действия на фронте ещё одного высокопоставленного генерала - Андрея Мордвичёва.