Минобороны предлагает ставить на воинский учёт без личного присутствия

Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства, согласно которому постановка на воинский учёт и внесение изменений в документы воинского учёта может осуществляться без личной явки военнообязанного или состоящего в запасе гражданина в военкомат. Документ опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Как говорится в проекте, граждан, не стоящих на воинском учёте, но обязанных на нём стоять, будут ставить на учёт "на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе". Уведомление об этом будет отправлено на "Госуслуги". Медицинское обследование будет проводиться только при последующей явке в комиссариат.

В проекте говорится и об электронных повестках, которые также будут рассылаться на "Госуслуги". Вручённой она будет считаться по истечении семи дней с даты её размещения в Реестре повесток.

В военный комиссариат, следует из проекта постановления, поставленных на воинский учет будут вызывать повесткой, которую могут вручить лично, послать по почте (по адресу места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания), а также оформить в электронном виде.

В случае если повестка не считается врученной лично или по почте, повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток. Со дня вручения повестки гражданам запрещается выезд из России, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней вводятся иные ограничения.

Законопроект об электронных повестках и других нововведениях был принят Госдумой весной. На практике, однако, он пока не может быть воплощён из-за отсутствия подзаконных актов, одним из которых и является предлагаемый Минобороны проект постановления. Ранее представители российских властей заявляли, что все нововведения должны вступить в силу к осеннему призыву в армию.