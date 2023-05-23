Срочников обяжут сдавать загранпаспорта на время службы

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым призывников обяжут сдавать загранпаспорта на время службы.

Лица, призванные в армию или на альтернативную гражданскую службу, должны будут оставлять загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или многофункциональный центр (МФЦ). На передачу паспорта дается пять дней с момента принятия решения о призыве соответствующей комиссией. Получить документ назад можно будет после прохождения службы.

Правозащитники уточняют, что нововведения касаются призывников в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и в отношении которых вынесли решение о призыве на службу, отмечает "Медиазона". "Получившие повестку военного комиссариата призывники не будут обязаны сдавать загранпаспорт до вынесения в отношении них решения призывной комиссии", — сообщает проект "Военные адвокаты". При этом не исключено, что паспорта у призывников начнут отбирать сразу после заседания призывной комиссии.

Принятые поправки, вероятно, не успеют затронуть осенний призыв, полагают правозащитники.

На рассмотрение в Госдуму законопроект внесли ещё в августе 2021 года. Первое чтение состоялось в октябре 2021-го, а второе — 18 мая 2023-го.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Реестр воинского учета будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в базу будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.

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