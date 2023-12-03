Минобороны РФ предложило изменить требования к здоровью призывников

Министерство обороны России предложило изменить требования к состоянию здоровья тех, кого призывают на военную службу или кто заключает контракты на службу в армии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на то, что в базе нормативных актов появилось сообщение о существовании подобного проекта постановления правительства. Текст проекта, однако, не опубликован.

В карточке документа говорится, то проект направлен на "совершенствование требований к состоянию здоровья граждан, подлежащих призыву на военную службу, граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, граждан, призываемых на военные сборы". Он призван, в частности, изменить правила проведения медицинского освидетельствования граждан, "имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы", в том числе с учётом "опыта специальной военной операции" (так власти России называют войну против Украины).

Суть этих изменений не ясна, однако известно, что будут вноситься изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Именно в этом положении есть список заболеваний, в зависимости от наличия которых гражданам присваиваются различные категории годности к военной службе. Из опубликованной формулировки можно сделать вывод, что годными к службе в армии будут признавать большее число призывников, чем сейчас.

Утверждается, что общественное обсуждение проекта началось еще 28 ноября и должно завершиться 12 декабря. Неясно, как именно проходит это обсуждение, поскольку текст проекта не опубликован.



1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил, в них по штату будет 1 миллион 320 тысяч военнослужащих, что почти на 170 тысяч больше, чем ранее. Российские власти утверждают, что в нынешнем году заключили контракт с Минобороны или записались добровольцами для участия в боевых действиях более 400 тысяч человек.