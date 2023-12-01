Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии России

Штатная численность военнослужащих российской армии вырастет почти на 170 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня его подписания, отмечает ТАСС.

Согласно указу, штатная численность вооруженных сил устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе - 1 320 000 военнослужащих. В предыдущем указе по численности армии, который новым документом признан утратившим силу, данный показатель составлял 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Утративший силу указ действовал с 1 января 2023 года.

"Увеличение штатной численности вооруженных сил обусловлено ростом угроз для нашей страны, связанных с проведением специальной военной

операции (так Москва называет вторжение в Украину - РС) и продолжающимся расширением НАТО", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Вместе с тем ведомство заверило, что проводить новую мобилизацию в стране не планируется, как и существенно увеличивать призыв на срочную службу. "Увеличение численности...реализуется поэтапно за счет граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту", - утверждает Минобороны.

Так называемая частичная мобилизация в России была проведена осенью 2022 года на фоне критической нехватки военнослужащих в армии вторжения в Украину. Утверждалось, что в армию были отправлены около 300 тысяч человек.

Семьи регулярно жалуются на нехватку обмундирования, продовольствия и обучения для мобилизованных. Они несут высокие потери, свидетельствуют публикации журналистов-расследователей, ведущих подсчёт погибших в войне с Украиной. На этом фоне ряд СМИ сообщал, что российские власти готовы к проведению второй волны мобилизации. Официально это опровергается. Власти опровергали и планы проведения первой мобилизации.

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