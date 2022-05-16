Минобороны РФ: есть договорённость о вывозе раненых с "Азовстали"

Министерство обороны России заявляет, что с украинской стороной достигнута договорённость о вывозе раненых украинских военных с территории осаждённого завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По утверждению Минобороны, введён "режим тишины". Раненые, как утверждается, доставляются в Новоазовск - это город в Донецкой области под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Ранее о договорённостях сообщал один из командиров сепаратистов Александр Ходаковский.

Украина утверждения российской стороны пока не комментировала.

"Азовсталь" после того, как жилые кварталы Мариуполя перешли под контроль российских военных, по-прежнему продолжают удерживать украинские военнослужащие. Они, как и украинское руководство, неоднократно обращались с призывами обеспечить эвакуацию с "Азовстали" по крайней мере раненых, которых, по последним сообщениям, несколько сот. Российская сторона настаивала на сдаче всех находящихся на заводе военных в плен.

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